صالح العاروري يتحدّى نتنياهو بعد ساعاتٍ قليلة من تهديده باغتياله (شاهد)

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وطن – في رسالة تحدٍ واضحة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، وبعد اقل من 5 ساعات على تهديد رئيسها بنيامين نتنياهو، باغتياله، ظهر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، مرتدياً زيّاً عسكرياً.

وانتشرت صورة العاروري في مكتبه بالزيّ العسكري، وأمامه قطعة سلاح من طراز M16، ويجري اتصالاً هاتفياً، عبر إحد 3 هواتف كانت أمامه .

ونشرت صورة صالح العاروري بعد آخر تصريحٍ لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم، لدى افتتاحه اجتماع حكومته الأسبوعي، وفيه هدّد باغتيال “العاروري” .

وقال نتنياهو عن العاروري إنه “يعلم جيدا لماذا يختبئ هو ورفاقه”.حسب زعمه

وأضاف نتنياهو: “يدركون جيدا في حماس وباقي أذرع إيران أنه سنحارب بكافة الوسائل محاولاتهم لإنتاج إرهاب ضدنا، في الضفة وغزة وفي أي مكان آخر”.وفق ادعاءاته

واعتبر أن “من يحاول استهدافنا، تمويل، تنظيم، إرسال إرهاب ضد إسرائيل. سيدفع الثمن كاملا”.كما زعم

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وهناك تحريض إسرائيلي واضح منذ عدة أيام، يدعو لاغتيال صالح العاروري، بدعوى وقوفه خلف عمليات المقاومة في الضفة الغربية المحتلة.

وكان آخر تلك العمليات، عمليتا حوارة والخليل اللتين تبتنهما حركة حماس.

حماس تردّ على تهديد نتنياهو باغتيال العاروري

ردّت حركة حماس، في بيان عبر موقعها الرسميّ، الأحد، على تهديدات نتنياهو باغتيال نائب مكتبها السياسي صالح العاروري.

وأكدت “حماس” أن تهديدات نتنياهو باغتيال الشيخ صالح العاروري وقادة المقاومة هي “تهديدات جوفاء، لم ولن تنجح في إضعاف المقاومة”. مشددة على أن أي مساس بقيادة المقاومة سيواجه بقوة وحزم.

وقالت الحركة: “إن الشيخ صالح وإخوانه جميعاً وشعبنا الفلسطيني الصامد المرابط، الذي قدم قافلة طويلة من الشهداء، ماضٍ بعزم ويقين في مقاومة الاحتلال حتى استعادة كل الحقوق المشروعة لشعبنا. وعلى رأسها حرية القدس والمسجد الأقصى المبارك”.

كما أضافت أن “على العدو الصهيوني المرتبك بفعل ضربات المقاومة أن يعي أن أي مساس بقيادة المقاومة سيواجه بقوة وحزم”.

وكان “العاروري” قال في لقاءٍ متلفز مع قناة “الميادين” اللبنانية، ردا على التهديدات الإسرائيلية باغتياله وقادة المقاومة، أكد “أن قيادة المقاومة لا تختلف عن كل أبناء شعبنا. وفي حماس كل القيادة الأولى استشهدت. وهذا ليس غريبا”.

وقال: نحن مستعدون لتقديم كل التضحيات لهذا المسار لقاء هذه القضية العظيمة. مشددا على أن التهديدات الإسرائيلية لا تغير في قناعاته ولا في موقفه ومساره قيد أنملة.