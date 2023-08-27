سيدة كويتية حديث الشرطة البريطانية ومكافأة للكشف عن مصيرها بسبب علاقة سرية مع رجل!

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وطن- عرضت الشرطة البريطانية التي تحقق في اختفاء سيدة كويتية عام 2019 مكافأة مقابل جثتها، وسط مخاوف من مقتلها بسبب علاقتها السرية مع رجل ليس والد طفلتها.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن السيدة هدير العنزي البالغة من العمر 26 عامًا كانت موضوع تحقيق بشأن شخص مفقود منذ عام 2019 بعد أن تلقت شرطة مانشستر الكبرى (GMP) بلاغًا باختفائها.

وقالت الصحيفة إن الضباط تلقوا مكالمة هاتفية من مخيم للاجئين في اليونان يقترح عليهم التحقيق في عنوان في مانشستر حيث عاشت السيدة العنزي مع ابنتها.

وبحسب الصحيفة، فإنه بينما تم تعقب الطفلة (ابنة هدير العنزي) بعد فترة وجيزة في لندن ، لم يتم العثور على “العنزي” مطلقا، في حين يتابع محققو GMP النظرية المدمرة القائلة بأن الأم المطلقة قُتلت لأنها أقامت علاقة سرية مع رجل آخر.

وأعلنت الشرطة، يوم السبت، أنها ستقدم مكافأة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني لأي شخص لديه معلومات تؤدي إلى اكتشاف جثة السيدة العنزي، وتعهدت لقتلتها المحتملين بأن “هذا التحقيق لن يتوقف”.

من جانبها، أفادت صحيفة “مانشستر إيفيننج نيوز” أن الشرطة تتعامل بجدية مع نظرية مقتلها بسبب إهانة مجتمعها، على الرغم من نفي عائلتها.

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الدائرة المتهمة بقتل هدير العنزي

وقالت كبيرة المفتشين ليز هوبكنسون، من فريق الحوادث الكبرى التابع للقوات، للصحيفة: “أود أن أقول إنه إذا قُتلت هدير فإن ذلك على يد شخص معروف لها أو على يد شخص مرتبط بها”.

وأوضحت أنه “إذا كانت هذه جريمة قتل، فهناك شخص ما على استعداد لقتل امرأة شابة وأم لفتاة صغيرة، دون تردد، وهذا بالنسبة لي هو شخص ليس لديه أي اهتمام بالناس أو الحياة”.

وجاءت السيدة الكويتية هدير العنزي وابنتها إلى المملكة المتحدة في عام 2018 كلاجئين من الكويت عبر اليونان، حيث أن كلاهما ينتميان إلى أقلية البدون العربية، الذين يعتبرون عديمي الجنسية ولا يمكنهم الوصول إلى الخدمات الأساسية في الكويت، وهم غير مرغوب فيهم في العراق المجاور.

لم تعد إلى اليونان

ووفقا للصحيفة، قد تم رفض الفرضية القائلة بأنها قُتلت بسبب تشويه ثقافتها من قبل والديها، حيث ورد أنهما أبلغا الشرطة بأنهما كانا سيعلمان ما إذا كانت ابنتهما في ورطة، في حين أن الشرطة تقول إن النظريات الأخرى، بما في ذلك فكرة أنها تخلت عن ابنتها وعادت إلى اليونان، لا أساس لها من الصحة.

وشددت “هوبكنسون” في تصريحاتها للصحيقة على أنها تطالب رجال إنفاذ القانون بإصرار: “أريد أن يتقدم الناس ويخبروني بمكان الجثة”.

وعلى مدار أربع سنوات، تحدثت الشرطة مع أكثر من 20 فردًا من عائلة “العنزي” في اليونان والسويد في محاولة لمعرفة ما حدث لها، في حين أنه من المفهوم أن زواجها قد انتهى قبل قدومها إلى المملكة المتحدة.

يعتقد المحققون أن الإجابة تكمن في مكان ما داخل المجتمعات المحلية في مانشستر أو في عائلتها الممتدة.

وفي بيان صادر عن GMP يوم السبت، قالت هوبكنسون إن الفرضية لا تزال قائمة بأن السيدة العنزي “قُتلت في هجوم مستهدف”.

البحث عن دليل يفيد بوجودها على قيد الحياة

وأضافت: “طوال تحقيقنا، عملنا بلا كلل كفريق للعثور عليها، ومازلنا لم نتمكن من العثور على أي دليل على أن هدير لا تزال على قيد الحياة، ونحن للأسف نواصل هذا التحقيق على فرضية أنها ليست كذلك”.

وتابعت:”نحن بحاجة إلى العثور على إجابات لفتاة هدير الصغيرة ومن المهم أن يتقدم أي شخص لديه معلومات أو مكان وجودها إلى الشرطة حتى نتمكن من إعطاء ابنتها الصغيرة الإجابات التي تستحقها”.

وزادت:”نحن بحاجة للعثور على جثة هدير، ويُطلب من أي شخص لديه أي معلومات مشاركة هذه المعلومات مع GMP على سبيل الاستعجال، فقد يكون ذلك مفتاحًا لمساعدتنا في العثور على إجابات لابنتها”.

تعهد بعدم توقف التحقيق حتى الكشف عن مصيرها

وتعهدت: “هذا التحقيق لن يختفي ولن نتوقف”. مثل هذه التحقيقات لا تنتهي فحسب، ونحن مصممون على العثور على هدير والتحقيق في أي جرائم مرتكبة بدقة.”

وأكدت على أنه “سيتم التعامل مع المعلومات التي تصل إلينا بسرية تامة ويمكنك أيضًا القيام بذلك دون الكشف عن هويتك.”

وأوضحت أنه يمكن تقديم المعلومات إلى الشرطة عبر البوابة العامة للحوادث الكبرى لشرطة المملكة المتحدة أو عن طريق الاتصال بالمحققين على الرقم 0110 856 0161؛ ويمكن أيضًا تقديم المعلومات بشكل مجهول عبر مؤسسة Crimestoppers الخيرية على الرقم 0800555111.