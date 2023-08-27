الأحد, أغسطس 27, 2023
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سلطان النيادي يجهز ويتناول وجبة الفطور على متن محطة الفضاء الدولية (فيديو)

رائد الفضاء الإماراتي يشارك حاليا في تجارب علمية بمجالات مختلفة ضمن شراكة لبلاده مع وكالات فضاء عالمية

كتب فهمي الورغمي
سلطان النيادي يجهز ويتناول وجبة الفطور على متن محطة الفضاء الدولية (فيديو)
سلطان النيادي
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وطن- ظهر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، في مقطع فيديو جديد، يشرح فيه طريقة وخطوات إعداد وتناول الطعام على متن محطة الفضاء الدولية.

وخلال المقطع الذي نشره عبر حسابه على منصة “إكس” – تويتر سابقًا، استعرض النيادي بعض الأصناف في وجبة الفطور، وتشمل الكيك والبيض المطبوخ وعصير برتقال الذي يضيف له الماء فقط.

وأوضح أن البيض يوضع في الفرن لفترة تتراوح بين خمس وعشر دقائق، وأن عصير البرتقال فيتم وضعه في الثلاجة بعد تزويده بالماء، فيما تعتبر الكيك جاهزة للتناول مباشرة ويمكن أيضا تسخينها في الفرن.

ولفت إلى أنه عند تناول الكيك، يلزم الانتباه للفتات حتى لا يتطاير في الهواء وهو يحمل مادة حافظة.

وأشار النيادي إلى أن كل عضو في الفريق أو الطاقم لديه أدواته الخاصة لتناول الطعام، واصفا هذه العملية بأنها مرهقة على الفضاء.

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ويشارك سلطان النيادي حاليا، في تجارب علمية بمجالات مختلفة، ضمن شراكة لدولة الإمارات العربية المتحدة مع وكالات فضاء عالمية.

صورة فضائية لبيروت

وكان سلطان النيادي، قد نشر صورة تُظهر العاصمة اللبنانية، بيروت، من الفضاء.

صورة فضائية لبيروت
صورة فضائية لبيروت

وكتب النيادي، في حسابه عبر إنستغرام، أمس السبت: “يا ست الدنيا يا بيروت، سلامٌ إلى المدينة التي تتنفس فنًّا، وتراثًا، وثقافة، وجمالًا.. وسلام إلى لبنان الحبيب وطن فيروز، وإلى أهله الطيبين”.

المصدرتويتر ،رصد وتحرير وطن

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