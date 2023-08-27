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حياتنا

زوجة محرز صاحبة الإطلالات المثيرة تلحق بصديقة نيمار وجورجينا في السعودية

الدولي الجزائري رياض محرز وقّع عقداً لمدّة أربع مواسم مع أهلي جدّة السعودي

كتب فهمي الورغمي
زوجة محرز صاحبة الإطلالات المثيرة تلحق بصديقة نيمار وجورجينا في السعودية
زوجة محرز تايلور وارد
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وطن- بعد شهر تقريباً من توقيع رياض محرز مع نادي “أهلي جدّة” بالدوري السعودي للمحترفين، شدّت زوجته البريطانية، تايلور وارد، الرحال نحو السعودية للبحث عن منزل للإقامة فيه معاً.

ونشرت “تايلور” صورة من داخل طائرة مُنطلقة من ليفربول نحو جدّة السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وعلقت عليها قائلة: “البحث عن منزل لا زال مستمرا”.

وتشتهر زوجة رياض محرز البريطانية، بإطلالاتها المثيرة التي تنشرها من وقت لآخر على حساباتها بمواقع التواصل.

وهي الإطلالات التي تُعرض “محرز” دائما لانتقادات حادة، بسبب ظهور زوجته بملابس عارية وفاضحة، حيث يعتبر العديد من النشطاء ذلك مخالفا لعادات وتقاليد المجتمعات العربية المحافظة.

وكان أهلي جدّة قد ضمّ الدولي الجزائري “رياض محرز” إلى صفوفه رسميًا، قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

طائرة تايلور مُنطلقة من ليفربول نحو جدّة السعودية
طائرة تايلور مُنطلقة من ليفربول نحو جدّة السعودية

محرز ينضمّ لأهلي جدّة

ووقّع محرز عقدا لمدة 4 مواسم مع أهلي جدة، وأشارت تقارير إلى أن الصفقة بلغت 30 مليون جنيه إسترليني (نحو 38 مليون دولار).

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وانضم محرز إلى مانشستر سيتي صيف 2018 قادما من ليستر سيتي الذي توج معه بطلا للدوري عام 2016، بعد أن أسهم في صعوده إلى الدوري الممتاز عام 2014 بعد 6 أشهر من انتقاله إلى صفوفه.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن

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