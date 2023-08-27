راموس سيزامل بنزيما في الاتحاد السعودي.. وهذه قيمة راتبه

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وطن- ذكرت تقارير صحيفة سعودية، عن اقتراب النجم الإسباني المخضرم سيرجيو راموس من الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي قبيل أيام من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، بأن الساعات الأخيرة شهدت دخول الاتحاد السعودي سباق التنافس على صفقة التعاقد مع المدافع الإسباني راموس لتدعيم صفوف الفريق، في ظل استمرار غياب المصري الدولي أحمد حجازي.

مفاوضات الاتحاد السعودي مع راموس

وينافس الاتحاد السعودي نظيره غلطة سراي التركي المهتم بصفقة التعاقد مع الإسباني سيرجيو راموس هذا الصيف.

وفي حال نجح الاتحاد السعودي بإتمام الصفقة بنجاح، فإنه النجم الفرنسي. كريم بنزيما زميله السابق في ريال مدريد الإسباني الموسم الجاري.

فسخ التعاقد مع أحمد حجازي

وبينت الصحيفة، بأن نادي الاتحاد السعودي يفكر في فسخ التعاقد مع المدافع المصري الغائب أحمد حجازي. بعد تعرضه للإصابة بالقطع الصليبي، نتيجة تكرار تلك الإصابة للمرة الثالثة مع النادي السعودي، إلى جانب تراجع مستوى اللاعب.

المدافع الإسباني سيرجيو راموس رحل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي. بعد نهاية عقده لمدة موسمين، ليصبح اللاعب متاحاً للتعاقد بالمجان في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الحالي.

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راتب راموس مع الاتحاد السعودي

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة “fotomac” التركية، بأن الاتحاد السعودي يقترب بالفعل من الحصول على خدمات اللاعب الإسباني سيرجيو راموس هذا الصيف.

وبحسب الصحيفة التركية، فإن راموس سيحصل مع نادي الاتحاد السعودي في حال إتمام الصفقة، سيحصل على راتب تتراوح قيمته ما بين 15-20 مليون يورو.

كما وأردفت، ” اللاعب راموس سيحصل على مكافأة لرسوم التوقيع تبلغ قيمته 3 ملايين يورو، وبصفقة تمتد لمدة موسمين ونصف”.

وختمت، ” غلطة سراي التركي مهتم بضم سيرجيو راموس، ولكن دخول الاتحاد السعودي قد ينهي الصفقة في سوق الانتقالات”.

يذكر بأن الاتحاد السعودي قد أبرم العديد من الصفقات القوية لتدعيم صفوفه. هذا الصيف، لعل أبرزهم الفرنسي كريم بنزيما ومواطنه نغولو كانتي والبرتغالي جوتا والبرازيلي فابينيو وغيرهم.