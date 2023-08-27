الأحد, أغسطس 27, 2023
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رياضة

“خليك ريلاكس”.. أبو تريكة يُوجه رسالة إلى جماهير تشيلسي (شاهد)

أبو تريكة لجماهير تشيلسي: وسع قلبك وصدرك واحنا بأول والأول بنقدم حاجة ترفيهية ولا هتقدم ولا هتأخر

كتب فارس أبو شيحة
المصري محمد أبو تريكة
الكابتن محمد أبو تريكة المحلل الرياضي في شبكة قنوات بين إن سبورت
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وطن- وجه الكابتن المصري محمد أبو تريكة، المحلل الرياضي في شبكة قنوات بين إن سبورت الرياضية القطرية، رسالة إلى جماهير ومشجعي نادي تشيلسي في كل مكان، بسبب تراجع نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي رغم إنفاق الكثير من الأموال على صفقات اللاعبين في سوق الانتقالات الماضية.

وقال الكابتن أبو تريكة، خلال تحليله على مباريات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم عبر شبكة قنوات (بين إن سبورت) القطرية، في برنامج (أستوديو الأحد)، ” أولاً إحنا لا بنتكلم في فيزياء ولا كيمياء، أنا بتكلم في حاجة كورة .. في حاجة ترفيهية .. خليك ريلاكس.. وسع صدرك”.

رسالة أبو تريكة إلى جماهير تشيلسي

وتابع أبو تريكة في خطابه الذي وجهه إلى جماهير نادي تشيلسي في كل مكان،  قائلاً: ” وسع قلبك، هات كوباية الشاي والقهوة.. وإحنا في الأول والأخير نقدم لكم حاجة ترفيهية ولا هتقدم ولا هتأخر…”.

كما وأضاف، ” ولا أنت مواليد لندن.. آه أنا متفهم أنو في ناس بتشجع نيوكاسل يونايتد عشان ملاكها سعوديين، وأستون فيلا فيها مصري وأتفهم بأن السيتي ملاكها إماراتيين.. أنت بتشجع تشيلسي على أساس أيه”.

وختم  محمد أبو تريكة رسالته، ” مش عاوز أقولك أموال المالك للنادي منين. ابحث كدا واقرأ.. وخليك هادي وخليك ريلاكس وخلي صدرك رحب وماكونش عندك تعصب والآراء ممكن صح وممكن خطأ. وبالأخر زي ما بقولك إحنا بنقدم حاجة ترفيهية”.

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محمد أبو تريكة وجماهير تشيلسي
محمد أبو تريكة

تشيلسي والدوري الإنجليزي

وجاءت رسالة الكابتن محمد أبو تريكة، بعد توجيهه نقد حاد إلى نادي تشيلسي، نتيجة الأداء المخيب للآمال لجماهيره وعشاقه في كل مكان مع بداية الموسم الحالي، على الرغم من الصفقات التي كلفت خزينة البلوز المليارات في سوق الانتقالات الماضية.

كما وخاض فريق تشيلسي 3 مباريات في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) حتى الآن، حقق الفوز في مباراة واحدة منهم فقط.

فريق تشيلسي
نجوم فريق تشيلسي الإنجليزي

ويستعد البلوز لمباراة قادمة، أمام ويمبلدون، الأربعاء، في الجولة الثانية من منافسات كأس كابيتا لون على ميدان ملعب (ستامفورد بريدج).

يذكر بأن فريق تشيلسي يحتل عاشر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري. برصيد 4 نقاط، بفارق 5 نقاط عن صاحب الصدارة مانشستر سيتي برصيد 9 نقاط حتى يومنا هذا.

المصدروطن + بين إن سبورت

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