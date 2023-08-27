حركة ميريام فارس على المسرح بالسعودية تثير الجدل.. هل تعمدت إثارة الرجال جنسيا؟

- Advertisement -

وطن- أعاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نشر فيديو من حفل الفنانة اللبنانية ميريام فارس في السعودية، وسط اتهامات بتعمد إثارة الحضور من الرجال جنسياً.

وتقوم ميريام فارس بالمقطع المقصود، بعمل حركات مثيرة على إيقاع أحد أغانيها، طالبةً من الجمهور العمل مثلها.

إيحاءات وإثارة

وتوحي الحركات التي قامت بها ميريام تحت مسمى “الاستعراض”، بإيحاءات جنسية بذيئة، وسط غضب من الناشطين الذين اعترضوا على تدنيس أرض الحرمين بهذه الطريقة.

وجاء في التعليقات: “دنستي اشرف ارض.. يا اسفاه عليكم يا اهل السعودية. كان الله بعونكم وين كنتو وين صرتو حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وقال آخر: “وين الهيئة وين ابن عثيمين.. على اساس بلاد الحرمين.. إيش صاير في السعودية وأهلها؟”.

واعتبرت متابعة ما تقوم به ميريام شكل آخر من التسول، قائلة: “هذا تسول وعربدة و ليس فن”.

- Advertisement -

وذكر رابع: “يا سعودية انتو تعرفون شنو يعني بيت الله.. تعرفون شنو يعني قبر الرسول.. الله اكبر على الجهل الي عندكم”.

تزلزلها

هذا وقد طرحت ميريام فارس، كليب مستوحى من لوحاتها الاستعراضية في المسرح في المملكة بعنوان “تزلزلها”.

وهي أغنية باللهجة العراقية، من كلمات وألحان يوسف العماني وتوزيع حسام الدين وميكس وماسترينغ طيف عادل.