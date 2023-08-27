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حياتنا

حارس نيمار المرعب في السعودية.. طفل يبكي بسببه ونجم الهلال يمسح دموعه

أظهر الفيديو عدداً من الأطفال وهم يحاولون الاقتراب من نيمار ولكنهم كانوا يترددون بسبب محاوطة حراسه الشخصيين له

كتب خالد الأحمد
حارس نيمار المرعب في السعودية.. طفل يبكي بسببه ونجم الهلال يمسح دموعه
حارس نيمار في السعودية
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وطن- ضمن فيديوهات الحياة اليومية لمشاهير الكرة العالميين المنضمين حديثاً إلى صفوف الفرق السعودية، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع يوثق ردة فعل عفوية للاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، المحترف في صفوف نادي الهلال، تجاه أطفال بعدما أبعدهم الأمن المرافق له.

وأظهر مقطع فيديو متداول عدداً من الأطفال وهم يحاولون الاقتراب من اللاعب نيمار، ولكنهم كانوا يترددون بسبب محاوطة حراسه الشخصيين له.

ويرى في مشهد تال أحد الأطفال الذي بدا مرتدياً قميص الهلال رقم 10، وهو يقترب من النجم البرازيلي الذي قام بمسح دموعه وملاطفته.

حارس نيمار في السعودية
حارس نيمار في السعودية

نيمار يجبر بخاطر أطفال منعهم حراسه من الاقتراب منه

كما بدا اللاعب المنظم منذ أيام إلى فريق الهلال، وهو يلوح للأطفال الآخرين بيده والتقط معهم بعدها صورة تذكارية قبل أن يخرج من المكان.

وكان اللاعب نيمار انتقل من نادي باريس سان جيرمان، إلى نادي الهلال السعودي وجاء إلى السعودية على متن طائرة خاصة، قيل إنها طائرة الأمير الوليد بن طلال.

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وكان نادي الهلال السعودي لكرة القدم أعلن رسميا تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الأحد 13 آب الجاري، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، ليصبح نيمار أحدث النجوم العالميين الكبار المنضمين إلى الدوري السعودي.

وتم نقله على متن طائرة جامبو خاصة للأمير السعودي الوليد بن طلال من نوع بوينغ 747.

وقال نيمار في حفل ااستقباله باستاذ الملك فهد في الرياض: “أنا سعيد جدًا بهذا الترحيب والتحدي الجديد. دعونا نستمتع ونكون سعداء. سأفعل أي شيء من أجل هذا النادي”.

ووفق موقع “africanews” وقع اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا عقدًا لمدة عامين، من المتوقع أن يكسبه راتبًا سنويًا يبلغ حوالي 100 مليون دولار.

وتعهد نيمار بجلب المزيد والمزيد من الإثارة للجماهير مع فريقه الجديد.

وكان نيمار هو اللاعب السادس للهلال هذا الصيف، بعد مواطنه مالكوم ولاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيز والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.

المصدرتويتر، موقع africanews، رصد وتحرير وطن

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