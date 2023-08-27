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حادث فاطمة المؤمن.. وزارة الداخلية الكويتية تكشف تفاصيل مروعة في أول رد رسمي

كتب رفيف عبدالله
حادث فاطمة المؤمن.. وزارة الداخلية الكويتية تكشف تفاصيل مروعة في أول رد رسمي
الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن
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وطن– أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، بياناً رسمياً حول حادث الفاشينستا فاطمة المؤمن، والذي تسبب بمقتل شابين كويتيين بطريقة مأساوية.

وأوضح بيان الداخلية الذي تم نشره عبر “تويتر“، أنه تم حبس فاطمة المؤمن 10 أيام، احتياطياً على ذمة التحقيق. وإحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها للمحكمة المختصة.

10 تهم

وكشفت الداخلية أنه تم توجيه 10 تهم للفاشينستا الكويتية، أولها القتل الخطأ، والإصابة بالخطأ.

كذلك وجه للمؤمن تهمة قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة.

ومن التهم التي تم توجيهها رسمياً لفاطمة المؤمن، تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة. تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وتابع البيان سرد التُهم: “قيادة مركبة برعونة.. قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول.. قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة.. التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير.. إلحاق ضرر بالممتلكات العامة”.

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فاطمة المؤمن
بيان وزارة الداخلية الرسمي

مرافق الفاشينستا

وأوضحت الداخلية أنه تم الافراج عن مرافق الفاشينستا بعد حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كما تم تشكيل لجنة تحقيق تختص بالتحقيق في ظروف وملابسات الحادثة التي أسفرت عن وفاة شخصين واصابة شخصين اخرين برفقتهم.

سيارة فاطمة المؤمن
سيارة فاطمة المؤمن

وتبين لجهات التحقيق مباشرة، اشتباه بحالة غير طبيعية للفاشينستا المتسببة بالحادث ومرافقها.

مواد مسكرة

حيث كانوا تحت تأثير مواد مسكرة وكذلك تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء وقيادة مركبة بسرعة فوق المعدل المسموح.

وأكدت الداخلية أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أصدر قرراً بتشكيل لجنة تحقيق تختص بالتحقيق في ظروف وملابسات تسجيل القضية.

فاطمة المؤمن
أكدت الداخلية أنها لن تتوانى عن محاسبة المؤمن

وسيتم تقديم التقرير النهائي خلال أسبوع.

وشددت وزارة الداخلية بأنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام في البلاد.

المصدررصد ومتابعة وطن

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