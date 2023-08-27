الأحد, أغسطس 27, 2023
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جورجينا في وضع حميمي مع رونالدو بعد استعراض مؤخرتها الخوخية (فيديو)

أظهرت جورجينا رودريغيز مؤخرتها الخوخية أثناء ممارسة التمارين في صالة الألعاب الرياضية

كتب رفيف عبدالله
جورجينا في وضع حميمي مع رونالدو بعد استعراض مؤخرتها الخوخية (فيديو)
عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز
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وطن– أظهرت جورجينا رودريغيز مؤخرتها الخوخية أثناء ممارسة التمارين في صالة الألعاب الرياضية.

كانت شريكة كريستيانو رونالدو تحافظ على لياقتها البدنية أثناء قيامها بجلسة على طراز اليوغا.

شكل الخوخ

قامت جورجينا، البالغة من العمر 29 عامًا، بتحميل مقطع فيديو لها بشكل كامل على خاصية القصص المصورة على انستجرام لمتابعيها البالغ عددهم 50.9 مليونًا.

في المقطع، تظهر جورجينا رودريغيز وهي تمرن ذراعيها باستخدام آلة السحب بينما ترتدي زيًا رياضيًا برتقاليًا ضيقًا.

حتى أنها أضافت تعليقًا على مقطع الفيديو الذي يحتوي على رمز تعبيري للخوخ.

وضعية اليوغا

شاركت العارضة أيضًا صورة شخصية لها على مقعد بالإضافة إلى صورة أخرى تنظر فيها إلى الكاميرا.

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جورجينا رودريغيز في النادي
شاركت العارضة الحسناء صورة لها وهي تنظر إلى الكاميرا

وأظهرت الصورة الأخيرة جورجينا في وضعية اليوغا مع رفع إحدى ساقيها في الهواء.

لحظة حميمية

ثم شاركت جورجينا لحظة حميمية لها مع رونالدو، وهما في السينما يشاهدان فيلماً معاً.

وانتقلت جيو إلى السعودية مع رونالدو (38 عاما) بعد انتقاله إلى النصر.

ويواعد الزوجان بعضهما البعض منذ عام 2016 ولديهما طفلان، ورونالدو لديه خمسة أطفال في المجموع.

المصدررصد ومتابعة وطن

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