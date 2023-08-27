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تقرير صادم يكشف حالات زواج الأشقاء بين الملوك المصريين القدماء.. ظاهرة لها ما يفسرها

كان الناس في مصر القديمة، سواء كانوا من الملوك أو غير الملوك، يتزوجون من أقاربهم، لكن التفاصيل تختلف حسب الفترة الزمنية والطبقة

كتب خالد الأحمد
تقرير صادم يكشف حالات زواج الأشقاء بين الملوك المصريين القدماء.. ظاهرة لها ما يفسرها
ممارسات الزواج في مصر القديمة
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وطن- كثيرا ما يقال أن الملوك المصريين القدماء كانوا يتزوجون داخل الأسرة، وكان الفراعنة يتزوجون من الأشقاء وأحيانا من الأطفال. لكن هل هناك أي حقيقة لهذا الادعاء؟

أجابت مجلة “لايف ساينس” على هذا التساؤل بـ”نعم”، وقالت في تقرير: “كان الناس في مصر القديمة، سواء كانوا من الملوك أو غير الملوك، يتزوجون من أقاربهم، لكن التفاصيل تختلف حسب الفترة الزمنية والطبقة”.

بين عامة السكان، حدث زواج الأخ والأخت بشكل متكرر خلال الفترة التي سيطر فيها الرومان على مصر منذ سنة 30 قبل الميلاد إلى 395 بعد الميلاد – لكنها كانت نادرة في الفترات الزمنية السابقة، وفقًا للسجلات القديمة.

الملوك المصريين القدماء
الملوك المصريين القدماء

وفي الوقت نفسه، كان أفراد العائلة المالكة المصرية القديمة يتزوجون في بعض الأحيان من أشقائهم، وهي ممارسة ربما تعكس المعتقدات الدينية – وكان الفراعنة يتزوجون في بعض الأحيان من بناتهم.

من أمثلة الحكام المصريين الذين تزوجوا من إخوتهم، سنوسرت الأول (حكم حوالي عام 1961 ق.م. إلى 1917 ق.م.) الذي كان متزوجًا من أخته نفرو وأمنحتب الأول (حكم حوالي 1525 قبل الميلاد إلى 1504 قبل الميلاد) وكان متزوجًا من أخته أحمس-مريت آمون، وكليوباترا السابعة (حكمت حوالي 51 قبل الميلاد إلى 30 قبل الميلاد) والتي كانت متزوجة من شقيقها بطليموس الرابع عشر قبل مقتله.

وكانت هناك أيضًا حالات تزوج فيها الفراعنة من بناتهم، بينهم رمسيس الثاني (حكم حوالي 1279 قبل الميلاد إلى 1213 قبل الميلاد) اتخذ من ميريت آمون، إحدى بناته، زوجة له .

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وقال بعض العلماء، بينهم زاهي حواس وزير الآثار المصري السابق، إن زواج الأقارب ساهم في المشاكل الطبية لتوت عنخ آمون.

زواج الأخ والأخت

ودخل العديد من الملوك المصريين في زيجات ملكية “أخ وأخت” لمحاكاة ممارسة أوزوريس وإيزيس، وهما إلهان مصريان كانا أشقاء متزوجين من بعضهما البعض.

زيجات ملكية "أخ وأخت" لمحاكاة ممارسة أوزوريس وإيزيس، وهما إلهان مصريان كانا أشقاء متزوجين من بعضهما البعض
أوزوريس وإيزيس

وقال لير أولاباريا المحاضر في علم المصريات بجامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة: “كان أوزوريس أحد أهم الآلهة في الديانة المصرية. وكانت قرينته إيزيس أيضًا أخته وفقًا لبعض نظريات نشأة الكون المصرية القديمة”.

وأضاف: “هكذا انخرط أفراد العائلة المالكة في زواج الأقارب من أجل محاكاة أوزوريس وإيزيس، وإدامة صورهم كآلهة على الأرض”.

وزواج أوزوريس وإيزيس يساعد في تفسير سبب ممارسة الزواج بين الأخ والأخت من قبل العائلة المالكة المصرية.

بين الأفراد من غير العائلة المالكة، لا يبدو أن زواج الأخ والأخت أصبح منتشرًا على نطاق واسع حتى وقت الحكم الروماني.

وحذر أولاباريا من أنه قد يكون من الصعب اكتشاف زواج الأخ والأخت بعد بداية الدولة الحديثة (حوالي 1550 قبل الميلاد إلى 1070 قبل الميلاد) بسبب التغييرات في كيفية استخدام الكلمات المصرية.

على سبيل المثال، “عادةً ما يُترجم مصطلح “snt” على أنه “أخت” لكن في المملكة الحديثة بدأ استخدامه للإشارة إلى الزوجة أو الحبيب أيضًا.

الحكم الروماني

وكان ارتفاع عدد حالات الزواج بين الأخ والأخت خلال الحكم الروماني مصدرا للنقاش. ففي كتابها “الأسرة في مصر الرومانية: نهج مقارن للتضامن والصراع بين الأجيال”، قالت سابين هوبنر أستاذ الحضارات القديمة في جامعة بازل في سويسرا، إن العديد من حالات الزواج بين الأخ والأخت قد تكون في الواقع مع رجل تم تبنيه في عائلة الزوجة قبل وقت قصير من الزواج.

‏‏مصر الرومانية
‏‏مصر الرومانية

وربما كان الآباء الذين ليس لديهم ابن يريدون هذا الترتيب، لأنه كان يعني أن الزوج ينتقل إلى منزلهم بدلاً من مغادرة ابنتهم.

وكتبت هوبنر أن هذا سيكون مهمًا للاستقرار المالي للوالدين مع تقدمهما في السن، وقد حدثت هذه الممارسة المتمثلة في تبني صهر رسميًا في مجتمعات قديمة أخرى، بما في ذلك اليونان.

وكان تبني الصهر هو أفضل تفسير لسبب توثيق الزواج بين الأخ والأخت بشكل متكرر في مصر الرومانية. وكتبت: “يبدو لي أن هذه هي الحالة الأكثر وضوحًا من إعلان مجتمع مصر الرومانية الحالة الوحيدة في تاريخ البشرية حيث كان يتم الاحتفال بزواج الأشقاء بين عامة الناس وبشكل منتظم”.

وبعض العلماء غير متأكدين من أن التبني يمكن أن يفسر سبب شيوع الزواج بين الأخ والأخت في مصر الرومانية. وقال برنت شو ، أستاذ الكلاسيكيات الفخري بجامعة برينستون، إن صياغة عقود الزواج المصرية – ابن وابنة من نفس الأم ونفس الأب – تستبعد التبني في جميع تلك الحالات”.

وهناك تفسيرات أخرى محتملة لسبب حدوث زواج الأخ والأخت بشكل متكرر في مصر الرومانية.

زواج الأخ والأخت بشكل متكرر في مصر الرومانية
زواج الأخ والأخت بشكل متكرر في مصر الرومانية

وقال أولاباريا إن أحد الاحتمالات هو أن الآباء شجعوا ذلك حتى لا يتم تقسيم الممتلكات والثروة بشكل كبير عند وفاتهم.

ويبدو أن هذه الممارسة حدثت إلى حد كبير بين السكان من أصل يوناني، وأوضح أولاباريا أن الزواج بين الأخ والأخت ربما تم استخدامه كعلامة هوية من نوع ما للمصريين من أصل يوناني.

المصدرلايف ساينس ، ترجمة وتحرير وطن

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