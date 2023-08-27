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تركي آل الشيخ ثقيل اللسان ويتنفس بصعوبة كبيرة في أحدث ظهور (فيديو)

رئيس هيئة الترفيه ومستشار ولي العهد محمد بن سلمان، تركي آل الشيخ علّق في مقطع فيديو على نزال مُنتظر بين مصارعين أحدها أوكراني والثاني بريطاني وبدت عليه علامات المرض الشديد واضحة

كتب فهمي الورغمي
تركي آل الشيخ ثقيل اللسان ويتنفس بصعوبة كبيرة في أحدث ظهور
تركي آل الشيخ
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وطن- تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحدث ظهور للمستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، حيث بدا في وضع صحّي مضطرب وهو ما تجلّى في صعوبة النطق والتنفّس التي طغت على ظهوره الذي لم يتجاوز الدقيقة.

ونشر المشرف على الفعاليات الفنية في السعودية، عبدالله مخارش، مقطع فيديو يظهر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه. زاعماً أن المقطع وقع تصويره لندن.

أحدث ظهور لتركي آل الشيخ

وظهر فى الفيديو المستشار تركي آل الشيخ، وهو يعلق علي مباراة بين المصارعين “أولكسندر أوسيك و دانيال دوبوا” وكيف يتوقع نتيجتها، ورد عليه قائلاً: “المباراة ليست سهلة”.

وأضاف المستشار في الديوان الملكي السعودي “أنت لا تعلم شيئا عن “أولكسندر أوسيك”، أتذكر أنه صافحني مرة وكانت مصافحته قوية، فالأمر ليس سهلاً ولكن دوبوا سيفوز”.

وبالعودة لنتيجة النزال الذي تحدّث عنه آل الشيخ، فقد احتفظ الأوكراني أولكسندر أوسيك، بلقبه العالمي في الوزن الثقيل بعد فوزه بالضربة القاضية في الجولة التاسعة، على الملاكم البريطاني دانييل دوبوا في فروتسواف ببولندا يوم السبت.

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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

الوضع الصحي لتركي آل الشيخ مقلق

تفاعل كثيرون مع مقطع الفيديو الذي نشره “مخارش” على صفحته في موقع “إكس” تويتر سابقا. وعقّب البعض بأن مقطع الفيديو الذي نشره لتركي آل الشيخ لم يقع تصويره في لندن، إنما في الرياض.

وقال الناشط “تركي العنقري” في السياق “اللهم اشفيه وعافيه و كل مريض.. كأن المقطع في الرياض!”.

وعلى غرار مكان تصوير المقطع المُصور، كان للوضع الصحي لتركي آل الشيخ نصيب من التفاعل. حيث تساءل البعض عن تطورات مرضه بعدما ظهر بهذا الشكل الذي يدل على تدهور وضعه الصحي بشكل ملحوظ.

وكانت مواقع إخبارية عربيّة سلّطت الضوء على مرض آل الشيخ. ونقل بعضها عن المقربين من المستشار في الديوان الملكي أنه أصيب بمرض متعلق بالأوعية الدموية، لكنهم لم يُصرّحوا بطبيعة المرض.

وكان تركي آل الشيخ قد تعرض، قبل سنوات، لوعكة صحية تم الكشف عن تفاصيلها قبل فترة، بعد أن خضع لعملية جراحية استمرت على مدار 7 ساعات، في شهر يونيو 2022، وطمأن تركي متابعيه بإعلانه عن نجاح العملية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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