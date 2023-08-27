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رياضة

ترتيب الدوري الفرنسي 2023 بعد فوز باريس سان جيرمان على لانس

موناكو يتصدر جدول الدوري الفرنسي بفارق نقطتين عن باريس حامل اللقب

كتب فارس أبو شيحة
الدوري الفرنسي
نجوم فريق باريس سان جيرمان
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وطن- يعتلي فريق موناكو صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2023-2024، بفارق نقطتين عن باريس سان جيرمان، مع ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وحقق فريق باريس سان جيرمان حامل اللقب، الفوز على لانس، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

فوز باريس سان جيرمان على لانس

وسجل أهداف باريس سان جيرمان (البي أس جي)، ماركو أسينسيو في الدقيقة ال44 وكيليان مبابي هدفين في الدقيقة ال52 وال90.

فيما أحرز الفريق المنافس لانس، الهدف الوحيد للفريق في المباراة، عند الدقيقة ال95 عن طريق اللاعب مورغان جيلافوجوي.

وتفوق باريس على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد تسديدات 17 تسديدة، كما والاستحواذ على الكرة بنسبة 67%.

مبابي وأسينسيو
احتفال مبابي مع زميله ماركو أسينسيو

فيما وصلت عدد تسديدات لانس في المباراة  12 تسديدة، كما والاستحواذ على الكرة بنسبة 33%.

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وسيلتقي فريق باريس سان جيرمان في المباراة القادمة، أمام منافسه أولمبيك ليون، الأحد، في منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

ترتيب الدوري الفرنسي 2023

كما وجاء ترتيب الدوري الفرنسي 2023-2024، بعد فوز باريس وتعادل المتصدر موناكو مع ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، على النحو الآتي:

موناكو 7 نقاط.

أولمبيك مارسيليا 7 نقاط.

بريست 6 نقاط.

باريس سان جيرمان 6 نقاط.

رين 4 نقاط.

مونبلييه 4 نقاط.

ليل 4 نقاط.

تولوز 4 نقاط.

مبابي
كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان

ريمس 3 نقاط.

ستراسبورغ 3 نقاط.

نيس  نقطتين.

لوريان نقطتين.

نانت نقطة واحدة.

لوهافر نقطة واحدة.

لانس نقطة واحدة.

ميتز نقطة واحدة.

أولمبيك ليون بدون أي نقاط.

كلير مونت بدون أي نقاط.

المصدروطن + الدوري الفرنسي تويتر + باريس سان جيرمان تويتر

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