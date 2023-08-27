بيبي عبد المحسن تبكي وتفقد السيطرة على نفسها بسبب فاطمة المؤمن (فيديو)

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وطن- أعربت الفاشينستا الكويتية بيبي عبد المحسن، عن تعاطفها مع مواطنتها الفاشينستا فاطمة المؤمن، بعد تسبب الأخيرة في حادث مروري بشع، سقط على إثره ضحايا بين قتلى ومصابين.

ولا تزال السلطات الكويتية تحتجز الفاشينستا الشهيرة فاطمة المؤمن، بعد تسبّبها بقتل شخصين بحادث سير مرّوع وهي تقود سيارتها تحت تأثير الكحول وتجاوزها إشارة المرور الحمراء.

وخلال مشاركتها في بث مباشر مع متابعيها، وجه البعض لبيبي عبد المحسن أسئلة حول رأيها في انتشار أخبار حادث فاطمة المؤمن، مطالبينها بالتعليق على الواقعة.

بيبي عبد المحسن تتعاطف مع فاطمة المؤمن

وظهرت صديقة “فاطمة المؤمن”، وهي في حالة تأثر شديد، عندما طُلب منها التعليق على الحادث الذي رفضت التعليق عليه في البداية، ثم ظهر التأثر عليها وقالت إنها وصلت إلى الكويت لتسمع بأخبار سيئة.

بيبي عبدالمحسن تتاثر بفاجعة فاطمه المؤمن 💔 #حادث_الفاشينيستا pic.twitter.com/xLQt1v18Og — شدن الصحفية 📃🇸🇦 (@4shdn) August 26, 2023

وأضافت أنها تشعر بالإنقباض للحادث الذي حصل مع صديقتها فاطمة المؤمن، وتابعت “ليس على هذا الحادث فحسب بل على كل شيء بس ما أبي أقول شيء ما عندي شيء أقوله”.

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وبدت بيبي عبدالمحسن وكأنها فقدت السيطرة على مشاعرها لتدخل في حالة نفسية سيئة، وتمسح دموعها بيديها.

وعلقت “بيبي عبدالمحسن” على إحدى التغريدات المتعلقة بحادثة دهس صديقتها فاطمة المؤمن وتسببها بكارثة بعبارة “من أزبل الاعلانات.. مصايب الناس والوفاة مو ترند حق شغلك عيب عاد خلاص شوية انسانية”،

وذلك رداً على شخص كتب تعليقاً يقول فيه: “عرض خاص للفاشنستات بدل ما تشربين وتسوقين وتذبحين عيال خلق الله اتركي القيادة لنا نوديج –نوصلك- رحلة بحرية وأنتي واعيال الناس بأمان”.

من ازبل الاعلانات.. مصايب الناس و الوفاة مو ترند حق شغلك عيب عاد خلاص شوية انسانية pic.twitter.com/xnSCzmtvxx — بيبي العبدالمحسن (@Bibii6363) August 27, 2023

حبس فاطمة عبد المؤمن على ذمة التحقيقات

يشار إلى أنه بعد ورود بلاغ إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية والإسعاف عن حادث السير المروع، توجهت القوى الأمنية إلى مكان الواقعة، حيث تبين بعد معاينتهم للسيارتين أن الفاشينيستا والأربع شُبان من الجنسية الكويتية.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد نشرت على حسابها في موقع “إكس“-تويتر سابقاً- أنه تقرر- حبس المتهمة المتسببة بالحادث – فاطمة مؤمن-10 ايام حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق وأحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها للمحكمة المختصة.

بيان من وزارة الداخلية

——— – حبس المتهمة المتسببة بالحادث (10 ايام) حبساً احتياطياً على ذمة التحقيق وأحالتها للسجن المركزي تمهيدا لإحالتها للمحكمة المختصة – توجيه عدد 10 تهم (القتل الخطأ – الإصابة بالخطأ – قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة – تجاوز الحد الأقصى… pic.twitter.com/wII6bgZs5o — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) August 27, 2023

وبحسب المصدر تم توجيه عدد 10 تهم لها وهي القتل الخطأ – الإصابة بالخطأ – قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة – تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة – تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء – قيادة مركبة برعونة – قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول – قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير – إلحاق ضرر بالممتلكات العامة.

كما تقرر الإفراج عن مرافق قائد المركبة بعد حبسه (4 ايام) على ذمة التحقيق وفق قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.