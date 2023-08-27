بنطالها الفاضح تمزق وكشف منطقة حساسة.. حفل إيجي أزاليا في السعودية تحوّل لفضيحة (فيديو)

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وطن- تعرّضت مغنّية الراب الأسترالية “إيجي أزاليا” لموقف محرج لم تكن تنتظره، الجمعة، على “مسرح محمد عبده” في منطقة بوليفارد سيتي بمدينة الرياض، ضمن حفل الذي تحييه في المملكة السعودية في ختام الأسبوع الثامن من فعاليات “موسم الجيمرز“.

وأمام مئات الشباب السعودي قدّمت أزاليا، المغنية التي انضمت حديثاً لعالم الإباحية، العديد من أغانيها والاستعراضات الراقصة لكن خلال نزولها على الأرض تمزق بنطالها لتجد نفسها في موقف محرج.

ووثّقت مقاطع فيديو متداولة المغنية الأسترالية وهي تغني “Goddess” بينما يتمزق بنطالها، فأشارت لأحد العاملين بالكواليس كي يساعدها.

وفي الأثناء، جلب لها أحد مساعديها منشفة غطت بها المكان المكشوف وواصلت الغناء، قبل أن يتم إنهاء العرض مبكرا، حيث انقطع الميكروفون عنها وغادرت المسرح.

Iggy Azalea had so much fun back on stage last night. pic.twitter.com/YOWNHEHpbU — IGGY AZALEA DAILY (@IADaily) August 26, 2023

أول تعليق بعد الحادثة

اعتذرت النجمة الأسترالية للجماهير، في أول تعليق لها بعد ماتعرّضت له فوق مسرح محمد عبده بالرياض، مشيرة إلى أن السلطات السعودية لم تسمح لها باستكمال الحفل بسبب الواقعة.

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وأوضحت في منشور عبر صفحتها على موقع إكس “لجميع من حضر حفلي الليلة بالمملكة العربية السعودية.. أحبكم جميعا وأعتذر عن عدم إكمالي للحفل. لم يكن خطأ منظمي الحفل فهم أشخاص رائعون وأرجو منكم معاملتهم برفق لأننا أردنا استئناف الحفل ولم تسمح لنا السلطات السعودية بسبب تمزق بنطالي”.

iggy azalea handled her wardrobe malfunction so well last night. 🤭 pic.twitter.com/mhO9nbu8Sq — IGGY AZALEA DAILY (@IADaily) August 26, 2023

جدير بالذكر أن أزاليا انضمّت، في يناير/كانون الثاني الماضي، لمنصة عالمية مشهورة بنشر الصور والمقاطع الإباحية على الرغم من أنها غردت سابقًا بأنها لن تفعل ذلك أبدًا.