بنطالها الفاضح تمزق وكشف منطقة حساسة.. حفل إيجي أزاليا في السعودية تحوّل لفضيحة (فيديو)

وطن- تعرّضت مغنّية الراب الأسترالية “إيجي أزاليا” لموقف محرج لم تكن تنتظره، الجمعة، على “مسرح محمد عبده” في منطقة بوليفارد سيتي بمدينة الرياض، ضمن حفل الذي تحييه في المملكة السعودية في ختام الأسبوع الثامن من فعاليات “موسم الجيمرز“.

وأمام مئات الشباب السعودي قدّمت أزاليا، المغنية التي انضمت حديثاً لعالم الإباحية، العديد من أغانيها والاستعراضات الراقصة لكن خلال نزولها على الأرض تمزق بنطالها لتجد نفسها في موقف محرج.

ووثّقت مقاطع فيديو متداولة المغنية الأسترالية وهي تغني “Goddess” بينما يتمزق بنطالها، فأشارت لأحد العاملين بالكواليس كي يساعدها.

وفي الأثناء، جلب لها أحد مساعديها منشفة غطت بها المكان المكشوف وواصلت الغناء، قبل أن يتم إنهاء العرض مبكرا، حيث انقطع الميكروفون عنها وغادرت المسرح.

Iggy Azalea had so much fun back on stage last night. pic.twitter.com/YOWNHEHpbU

— IGGY AZALEA DAILY (@IADaily) August 26, 2023