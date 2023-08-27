“الهدف المعجزة” للعراقية شوخان نور الدين أشعل المدرجات في الأردن (فيديو)

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وطن- خطفت لاعبة الهلال السعودي العراقية شوخان نور الدين، أنظار المشجعين في “بطولة أندية السيدات 2023″ التي تستضيفها الأردن، بعد أن أحرزت هدفا وصفه البعض بـ”العالمي” على طريقة أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا.

وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي “شوخان” بالقميص الأزرق، وهي تستلم الكرة من زميلتها في الفريق وتسرع متخطية العديد من اللاعبات اللواتي حاولن منعها وعرقلتها.

شوخان نجم الدين لاعبة الهلال 😰🔥 هذي لو معنا براس الحمدان والشهري 😅

pic.twitter.com/0OlcPEoL5j — سامي (@Sim0_9) August 26, 2023

وشوهدت لاعبة الهلال العراقية شوخان نور الدين، وهي تكاد تسقط ولكنها تمالكت نفسها وأكملت هجومها، وعند اقتراب حارسة مرمى الفريق المنافس منها لالتقاط الكرة راوغتها وسدد الكرة في شباك الاتحاد وسط فرحة غامرة من جمهور فريقها.

وأشعل الهدف الجميل منصات التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات وعبارات الثناء من مشجعي فريق الهلال والجمهور الكروي في السعودية عامة.

هدف مارادوني

وذكر ناشطون بأن هذا الهدف هو نسخة من الهدف الشهير الذي أحرزه النجم الأرجنتيني الراحل مارادونا في شباك إنجلترا في كأس العالم عام 1956، عندما رواغ معظم لاعبي الفريق قبل أن يسدد الكرة ويصبح الهدف “ماركة مسجلة” باسمه.

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وعلق أحد النشطاء في هذا السياق: “هدف مهاجمة نادي الهلال للسيدات شوخان نور الدين على الاتحاد أحسن من هدف ماجد عبد الله على الصين الذي أشغلونا فيه”.

هدف مهاجمة نادي الهلال للسيدات شوخان نور الدين على الإتحاد أحسن من هدف ماجد عبدالله على الصين اللي أشغلونا فيه 😅😅#الهلال pic.twitter.com/5rSkaW3kS7 — وصيف العالم THAMER🥈 (@thamer90020) August 26, 2023

وعقب آخر بنبرة ثناء : “إبداع وهدف ولا أروع من لاعبة سيدات الهلال شوخان نور الدين”.

وقال “هيمو” : “لاعبة نادي الهلال شوخان تسجل هدف عالمي بعد مراوغة أكثر من لاعبة اتحادية من الباب إلى الباب”.