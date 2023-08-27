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أول ظهور لصاحب واقعة مسح العرق في مدرجات الأهلي.. علاقته بالفتاة أغضبت السعوديين

مشجع النادي الأهلي أصبح تريند في السعودية خلال الأيام الماضية بعدما شوهدت فتاة تجاوره وهي تمسح عرقه

كتب خالد السعدي
أول ظهور لصاحب واقعة مسح العرق في مدرجات الأهلي.. علاقته بالفتاة أغضبت السعوديين
صاحب واقعة مسح العرق في مدرجات الأهلي
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وطن- انتشر مقطع فيديو يُوثق الظهور الأول، للمشجع السعودي الشهير الذي شوهد رفقة فتاة في المدرجات، وهي تمسح عرقه.

وشوهد المشجع، في مقطع فيديو التقطته سيدة بمنزله، وقالت: “تخيلوا ابن خالتي كان رايح في أمان الله راح يشوف مباراة الأهلي مع خطيبته فطلع تريند”، فيما عقّب الشاب: “اصطادوني”، فردت السيدة: “اصطادوك تريند الأسبوع”.

ومع كشف هوية علاقة المشجعين ببعضها البعض، واتضاح أنهما مخطوبان، زاد الجدل بشأن الواقعة، وسط انتقادات كبيرة لما أقدمت عليه الفتاة.

وقالت ناشطة تدعى “أم هيف”: “من متى الخطيبة تطلع مع خطيبها وتجلس معاه، اندثرت العادات الجميلة عند بعض الناس.. يا سلام كان الواحد مايشوفها إلا في العقد ومعاها أحد، الآن تطلع وخلوه الحمد لله ربي لا تبلانا بذرياتنا. الغيرة اندثرت”.

وكتب ناشط: “يعني الحين قاعدين تروجوا لخروج البنت مع خطيبها ؟! .. الحمد لله كثير من العوائل والشباب والبنات واعين وفاهمين خطورة وعواقب هذه الحركات وغيرها !!”.

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وسخر ناشط من صاحب الواقعة: “باين من الاهتزازات إنه راااااجل!”.

فيديو المشجعة التي تمسح عرق مرافقها

وكان مقطع فيديو التقط من مدرجات فريقي الأهلي والأخدود يوم الخميس الماضي، على استاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري روشن السعودي لكرة القدم، قد أصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت المُشجّعة الأهلاوية، وهي تمسح عرق شخص يجلس في المقعد بجانبها، فيما ظن الكثيرون أنها زوجته.

فوز الأهلي على الأخدود

يُشار إلى أن اللقاء انتهى بفوز الأهلي بهدف دون مقابل، سجّله المحترف الإيفواري فرانك كيسيه في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما استغل عرضية الجزائري رياض محرز من الجهة اليمنى، ووضع الكرة بضربة رأسية قوية داخل الشباك.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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