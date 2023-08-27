أحدث ظهور مثير .. ملكة جمال كرواتيا تطلّ على الجمهور من الحمام! (شاهد)

- Advertisement -

وطن – لا تتوقف ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول، التي لمع اسمها خلال حضورها مونديال قطر 2022، عن نشر صور وفيديوهات، عارية لها، على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

في آخر ما نشرته ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول، عبر خاصيّة story في حسابها بإنستغرام، مقطع فيديو، من داخل الحمام، التقطته وهي تقف أمام مرآة، بفستان ضيّق، مفتوح من منطقة الصدر، بطريقة جريئة، حيث تتواجد في بلغراد عاصمة صربيا.

كما نشرت ملكة جمال كرواتيا السابقة صورةً أخرى بدت فيها بفستان أحمر مثير، قبل فيديو الحمام.

وقبل فترة، التقت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول، بنجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إيرلينج هالاند، ونشرت صورة لها عبر حسابها في انستغرام، وكانت كالعادة بملابس فاضحة إلى جانبه.

وكانت إيفان نول، قد صعدت إلى الشهرة خلال كأس العالم في قطر، بسبب صورها الجريئة. لافتةً بتصرفاتها الأنظار، كونها كانت تنتهك صراحةً قواعد اللباس الصارمة والمحافظة في البلاد.

كما أنها كانت تتعمد استفزازها “الفاضح” للقطريين والعرب المتواجدين في الدوحة لحضور المونديال. وأخذت تستعرض جسمها ومفاتنها، كورنيش الدوحة تارةً، وتارةً أخرى على شواطئ قطر.