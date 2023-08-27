الأحد, أغسطس 27, 2023
الرئيسيةحياتناأحدث ظهور مثير .. ملكة جمال كرواتيا تطلّ على الجمهور من الحمام!...
حياتنا

أحدث ظهور مثير .. ملكة جمال كرواتيا تطلّ على الجمهور من الحمام! (شاهد)

التقت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول بنجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إيرلينج هالاند ونشرت صورة بملابس فاضحة إلى جانبه

كتب أنس السالم
ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول
ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول
- Advertisement -

وطن – لا تتوقف ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول، التي لمع اسمها خلال حضورها مونديال قطر 2022، عن نشر صور وفيديوهات، عارية لها، على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

في آخر ما نشرته ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول، عبر خاصيّة story في حسابها بإنستغرام، مقطع فيديو، من داخل الحمام، التقطته وهي تقف أمام مرآة، بفستان ضيّق، مفتوح من منطقة الصدر، بطريقة جريئة، حيث تتواجد في بلغراد عاصمة صربيا.

كما نشرت ملكة جمال كرواتيا السابقة صورةً أخرى بدت فيها بفستان أحمر مثير، قبل فيديو الحمام.

ملكة جمال كرواتيا بفستان أحمر مثير
ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول بفستان أحمر مثير

وقبل فترة، التقت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول، بنجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إيرلينج هالاند، ونشرت صورة لها عبر حسابها في انستغرام، وكانت كالعادة بملابس فاضحة إلى جانبه.

ملكة جمال كرواتيا مع هالاند
ملكة جمال كرواتيا مع هالاند

وكانت إيفان نول، قد صعدت إلى الشهرة خلال كأس العالم في قطر، بسبب صورها الجريئة. لافتةً بتصرفاتها الأنظار، كونها كانت تنتهك صراحةً قواعد اللباس الصارمة والمحافظة في البلاد.

ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول watanserb.com
ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول خلال تواجدها في مونديال قطر

كما أنها كانت تتعمد استفزازها “الفاضح” للقطريين والعرب المتواجدين في الدوحة لحضور المونديال. وأخذت تستعرض جسمها ومفاتنها،  كورنيش الدوحة  تارةً، وتارةً أخرى على شواطئ قطر.

- Advertisement -

 

المصدررصد وطن - انستغرام

اقرأ أيضاً

رياضة

شبه عارية .. إعلامي سعودي بارز مع ملكة جمال كرواتيا “المثيرة” في نهائي دوري أبطال أوروبا!

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تنشر صوراً بذيئة جداً والجمهور”: “انضمي للمواقع الإباحية”! (شاهد)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا في دولة إسلامية للمرة الأولى بعد قطر.. شاهد ماذا ارتدت! (فيديو)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تمارس الملاكمة بطريقة شبه إباحية! (فيديو)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا بحركة بذيئة أمام برج إيفل بفستان بالكاد يغطي شيئاً! (شاهد)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا بإطلالة فاضحة بعد سرقة ملابسها في باريس (شاهد)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا شبه عارية مع قطعة بطيخ فقط! (شاهد)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تستعرض مؤخرتها بشكل فاضح على أغنية “شاكيرا” (فيديو)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تستعرض مؤخرتها بشكل فاضح في حلبة الملاكمة (فيديو)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تلهب شوارع لندن بالرقص شبه عارية وهكذا كانت ردة فعل المارة! (فيديو)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا ترقص على أغنية عربية بـ”جمبسوت” مثير وتهديها لشخص غامض! (فيديو)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا ترتدي فستان زفاف لا يغطي شيئاً من جسدها! (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بنطالها الفاضح تمزق وكشف منطقة حساسة.. حفل إيجي أزاليا في السعودية تحوّل لفضيحة (فيديو)

تركي آل الشيخ ثقيل اللسان ويتنفس بصعوبة كبيرة في أحدث ظهور (فيديو)

اعتقال الجندي الأمريكي الذي قتل أسامة بن لادن عام 2011.. ما القصة؟

حارس نيمار المرعب في السعودية.. طفل يبكي بسببه ونجم الهلال يمسح دموعه

لماذا التحدث مع نفسك يعتبر أمرًا مفيدًا لعقلك؟

وفاة سارة الساعدي تفجع العمانيين.. كتابها “غيمة ممطرة” وثق معاناتها مع السرطان

روسيا تؤكد رسميا مقتل زعيم فاغنر والتعرف على هويات جثث جميع القتلى

كيف تساعد الطفل الذي لا يحب ممارسة الرياضة؟

صور مُخلة وتقنية مرعبة.. إعلامي عماني يحذر نساء وبنات السلطنة من أمر خطير (فيديو)

صالح العاروري يتحدّى نتنياهو بعد ساعاتٍ قليلة من تهديده باغتياله (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC