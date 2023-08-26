هكذا قهرت فخرية خميس السرطان ونصيحة هامة لمن يعيش نفس تجربتها

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وطن- أعلنت الفنانة العمانية القديرة فخرية خميس، شفائها التام من مرض السرطان بعد تجربة قاسية عاشتها خلال الفترة الماضية، وشاركت جمهورها تفاصيل هذه التجربة لتمنح الأمل من جديد للمرضى الذين يعيشون التجربة ذاتها.

وكانت الفنانة الكوميدية فخرية خميس، قد أعلنت إصابتها بمرض السرطان قبل عامين، من خلال مشاركتها تغريدة عبر موقع “X” تويتر سابقا، طالبت فيها جمهورها بالدعاء لها، قائلة: “الحمد لله من قبل ومن بعد، اللهم لا اعتراض، ثقتي بالله كبيرة جزاكم الله خيرًا، أحتاج الدعاء أحبتي في الله”.

فخرية خميس تقهر السرطان

ونشرت الفنانة العمانية عبر حسابها في “فيسبوك” فيديو لأطفال يتلقون العلاج ضمن المؤسسة التي أشرفت على علاجها، وأرفقته بتعليق تحدثت فيه عن اللحظات الأولى التي عرفت فيها إصابتها بالمرض.

وقالت: “للأمانة والله لما أصبت بسرطان الثدي والعقد اللمفاوية من الدرجة الثانية وأول ما عرفت بنتائج الفحوصات من طبيبي لا بكيت ولا شكيت.”

وأضافت:”بس دعيت الله أن يقويني ويصبرني على العلاج متيقنة ومتفائلة أنه ابتلاء من رب العالمين وكأنه عارض صحي سريع الشفاء طالما العلاج متوفر”.

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وأكدت فخرية خميس رضاها التام عن أقدار الله، مشيرة إلى أنها تدعو بالخير لكل من دعى لها بالشفاء، مردفة: “الحمد لله من قبل ومن بعد.. الحمد لله بالصحة والمرض.. وأنا أدعو في سجودي لكل من دعى لي بالشفاء”.

ورفضت الفنانة العمانية وصف بعض وسائل الإعلام لتجربتها مع السرطان بالقاسية وقالت: “لا أحبذ ان يطلق علي أنني عشت تجربة قاسية نتيجة اصابتي بسرطان الثدي.. أنا كتبت اسفل الفيديو الأخير الذي نشرتة في حسابي عن حالة الطفل المبتور طرفة الحامد الشاكر والمؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى.. لله دره أفحمني رده.”

وتابعت:”لذلك وصفت حالتي عن إصابتي بالمرض حينما تلقيت الخبر من اطباء عمان في سبتمبر 2020 (ماشكيت ولابكيت بس لله دعيت أن يلهمني الصبر والقوة في التحمل ليس إلا.”

واستطردت فخرية خميس:”انا لا أتاجر بالترويج عن مرضي باستياء.. ولكن أزرع أمل تجربتي بإيمان وكيف كنت وأصبحت قبل العلاج وبعده.. وكأنه عارض صحي نحو الشفاء وكان علاجي وطن وشفاء تام من الداء في ديسمبر 2021

لله الحمدوالشكر والمنه والفضل من قبل ومن بعد.. ومن ثم لبلادي سلطنة عمان وفرت الدواء.. ولقلوب محبيني الكرام الذين سخر الله قلوبهم لي بإبتهالات دعاء بشفاء.”

وكانت الفنانة العمانية قد نشرت صورة على حسابها في “انستغرام” من المستشفى السلطاني على سرير المرض في، أبريل 2021، وبدت بحالة صحية جيدة.

وعلقت عليها :”بفضل الله سبحانه وتعالى وعنايته بدأ يتلاشى المرض مع الاستمرار بالعلاج الموجه والمعزز بمعدل كل ثلاث أسابيع الى نهاية أكتوبر”.

وأضافت: “رح أبدأ جلسات الإشعاع يوميا لمدة شهر ونصف تقريبا ابتداء من يوم الاحد 4_4_2021 في المستشفى السلطاني المركز الوطني لعلاج الاورام.”

من هي فخرية خميس؟

فخرية خميس مواليد 3 أبريل 1960، ممثلة عُمانية ولدت في الكويت وعاشت فيها في فترة من حياتها. تزوجت «سامي البحراني» ولها من الأولاد ثلاثة، ابنتان، هما: الفيء وآمنة، وابن واحد، هو: عبد الله.

كانت بداية دخولها للمجال الفني عام 1974 من خلال مسرح الشباب، ومن خلاله قدمت 20 مسرحية وطنية واجتماعية وتاريخية.

عملت بالفترة من عام 1976 وحتى 1996 في وزارة الإعلام كمذيعة في إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان، ومقدمة ومعدة لكثير من البرامج الثقافية، كما قامت بتأليف تمثيليات إذاعية. وهي حاصلة على دورة في «المعهد العالي للفنون المسرحية» في القاهرة بعام 1982.