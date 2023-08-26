موعد مباراة برشلونة ضد فياريال القادمة والتشكيلة والقنوات الناقلة

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وطن- يلتقي فريق برشلونة ضد فياريال، في مباراة قوية وصعبة بين كلا الفريقين، السبت، في منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وستنطلق مباراة برشلونة ضد فياريال في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين.

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر (القاهرة)، فستكون المباراة ، عند الساعة الخامسة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت دول المغرب وتونس والجزائر، فستكون المباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً.

مباراة برشلونة ضد فياريال

أما بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

وستبث أحداث مباراة برشلونة وفياريال، على شبكة قنوات ( بين سبورت) الرياضية القطرية، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإسباني الممتاز لهذا الموسم.

Yere y Capoue tienen mucha calle 😎 pic.twitter.com/ieUMPQKFIl — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 25, 2023

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كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sports 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11013، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

وكان فريق برشلونة (البلوغرانا)، قد حقق الفوز النظيف على منافسه قادش، بهدفين نظيفين دون مقابل في المباراة الماضية.

تشكيلة برشلونة ضد فياريال

وسيلعب المدرب الإسباني تشافي المباراة أمام منافسه فياريال، في منافسات الدوري الإسباني، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع التشكيلة (برشلونة): فرينكي دي يونج، أندرياس كريستنسن، جول كوندي، أليخالدو بالدي.

خط الوسط: إيلكاي غوندوغان، أوريول روميو، لامين يامال.

خط الهجوم: بيدري، جافي، روبرت ليفاندوفسكي.

كما وتشهد المباراة استمرار غياب المدرب تشافي ولاعبه رافينيا دياز، بسبب تعرضه لعقوبة الطرد في افتتاح بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويحتل حامل اللقب السابق برشلونة المركز السادس من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 4 نقاط، كما وبفارق نقطتين عن المتصدر ريال مدريد برصيد 9 نقاط.

فيما حل الفريق المنافس فياريال المركز العاشر من جدول الترتيب برصيد 3 نقاط حتى يومنا هذا.