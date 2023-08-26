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تقارير

مستقبل عناصر فاغنر.. هل يخطفهم الديكتاتوريون الأفارقة؟

توقعات بأن تنزلق مجموعة فاغنر إلى حالة من الفوضى في إفريقيا بعد الاغتيال المشتبه به لمؤسسها يفغيني بريغوجين وغيره من كبار القادة

كتب خالد السعدي
مستقبل عناصر فاغنر.. هل يخطفهم الديكتاتوريون الأفارقة؟
قوات فاغنر
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وطن- من المتوقع أن تنزلق مجموعة فاغنر إلى حالة من الفوضى في إفريقيا بعد الاغتيال المشتبه به لمؤسسها يفغيني بريغوجين وغيره من كبار القادة يوم الأربعاء، حسبما صرحت ثلاثة مصادر معنية مباشرة بالمنظمة لموقع ميدل إيست آي.

وأصبحت فاغنر جهة فاعلة مهمة في إفريقيا منذ عام 2019، عندما كثف بريغوجين عملياته في ليبيا من خلال مساعدة القائد الشرقي خليفة حفتر، في تأمين موطئ قدم له ودعمه في محاولة فاشلة للاستيلاء على طرابلس.

وقد نما نفوذها منذ ذلك الحين ويمتد ليشمل سوريا وليبيا ومالي والسودان والنيجر وبوركينا فاسو وجمهورية إفريقيا الوسطى، ناهيك عن أوكرانيا، حيث تمتلك مصالح عسكرية وتجارية وسياسية.

وتم تنفيذ هذا العمل بناءً على طلب الحكومة الروسية، إلى أن أدى تمرد فاغنر القصير في يونيو/حزيران إلى تدهور العلاقات بين بريغوجين وفلاديمير بوتين إلى درجة مميتة على ما يبدو، وتعتقد مصادر فاغنر أن طائرة بريجوزين أُسقطت بناءً على أوامر بوتين.

ومنذ التمرد، تنافس بوتين وبريغوجين على شبكات فاغنر في إفريقيا، وقالت مصادر مطلعة على عمليات المجموعة في وقت سابق من هذا العام، إن وزارة الدفاع الروسية كانت تكافح من أجل السيطرة على شبكات فاغنر الأفريقية، لأنها غامضة وتعتمد بشكل كبير على عدد لا يحصى من العلاقات الشخصية التي شكلها بريغوزين شخصياً.

وبحسب المصادر، فإن مقتله سيزيد من تعقيد عمليات فاغنر، وقال مصدر مطلع على عمليات فاغنر في القارة: “تمثل فاغنر الآن خطراً على كل من روسيا وإفريقيا على وجه الخصوص”.

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وأضاف: “لقد اختار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانتقام المبكر، ويبدو أن الكرملين وبوتين خاطرا بتقليص نفوذهما جزئيا في إفريقيا عند التخطيط لهذا الاغتيال”.

وفاة يفغيني بريغوجين
وفاة يفغيني بريغوجين

أقوى من روسيا

وقال مصدر ثان، وهو مقاول عسكري خاص مقره في منطقة الساحل، إن فاغنر أقوى من روسيا في إفريقيا، وشكك في أن وزارة الدفاع الروسية سيكون لديها الموارد والاهتمام اللازمين لتتبع شبكات فاغنر أو تحريك المنظمة في اتجاه جديد.

وقال المصدر الثاني: “من الناحية الواقعية، انتشرت فاغنر مثل الفيروس، ويبدو أن روسيا مستعدة لبتر ذراعها لعلاجه.. ربما يتحول مقاتلو فاغنر إلى قتلة يعملون لصالح الديكتاتوريين في إفريقيا”.

وكانت وكالة المخابرات العسكرية الروسية، قد تلقت – وفق تقارير – تعليمات منذ بعض الوقت بوضع خطة لاستبدال معظم عملاء فاغنر في الدول الإفريقية بمجموعة بديلة من المرتزقة، لكن بريغوجين عارض ذلك بشدة.

وربما حاول بوتين استبدال بريغوجين بالجنرال آندريه أفريانوف، رئيس الوحدة 29155 التابعة لجهاز المخابرات العسكرية الروسية، المكلفة بالاغتيالات الأجنبية – بما في ذلك محاولة اغتيال سيرجي سكيبرال في سالزبري.

وقدم بوتين أفيريانوف إلى وفود الدول الإفريقية خلال القمة الروسية الإفريقية في يوليو.

وقال المصدر الثاني: “الجميع يعتقد أن فاغنر في إفريقيا هم من الروس ذوي البشرة البيضاء.. لقد عززت فاغنر نفسها هنا من خلال تدريب وتجنيد السكان المحليين وإقامة علاقات داخل الجيوش المحلية”.

وأضاف المصدر أن المحاولات الروسية للسيطرة على شبكة فاغنر كانت بمثابة محاولة العثور على طريق في الظلام، وقال: “معظم موظفي فاغنر يحصلون على أجورهم من شركاء العقود المحليين وليسوا مدرجين في سجلات الشركة.. أعتقد أن الروس لا يملكون القدرة على حل هذا الهيكل والسيطرة عليه”.

وأضاف المصدر أن الشركة انتشرت في أجزاء من إفريقيا دون أي سيطرة أو نفوذ للحكومة الروسية.

الاستفادة

غالبًا ما تُتهم فاغنر بارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، وارتكب عناصرها مذابح حول مناجم الذهب في جمهورية إفريقيا الوسطى بجانب الانتهاكات في ليبيا.

وفي الوقت نفسه، اتهمت الولايات المتحدة المجموعة بسرقة ما قيمته مليارات الدولارات من الذهب من السودان، ويُزعم أن معظمه يتجه إلى الإمارات العربية المتحدة وروسيا.

وقال المصدر الأول إن فاغنر لم تكن قوية جدًا في دول مثل مالي. لكن في الجنوب والشرق، في الدول الأضعف في منطقة الساحل، أصبحت المنظمة فعالة للغاية.

وفاة يفغيني بريغوجين زعيم مجموعة فاغنر
وفاة يفغيني بريغوجين زعيم مجموعة فاغنر

الصين تدخل على الخط

وقال المصدر الأول: “نعلم أيضًا أنه من وقت لآخر تتفاوض الشركات الخاصة الصينية مع فاغنر للحصول على عقود لتلقي الخدمات الأمنية”.

وأضاف: “لقد أزعج هذا الكرملين. ومستفيدة من ضعف النفوذ الروسي بسبب أوكرانيا، اتخذت الصين خطوات للتقدم بسرعة في مجال التجارة الروسية في آسيا الوسطى. ولم يكن سرا أن بوتين كان أيضا غير مرتاح للعلاقات بين فاغنر والصينيين في إفريقيا”.

المصدرموقع ميدل إيست آي، رصد وتحرير وطن

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