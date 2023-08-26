ما فعله رونالدو مع طفلة كفيفة من فلسطين يلقى تفاعلا كبيرا (فيديو)

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وطن- في لفتة إنسانية لاقت تفاعلا كبيرا بين متابعي النجم العالمي كريستيانو رونالدو، قام لاعب نادي النصر السعودي، بإهداء كرة الهاتريك بعد مباراة فريقه مع نادي الفتح، لطفلة كفيفة من السعودية.

وكان فريق النصر قد نجح في تحقيق الفوز على حساب فريق الفتح، بنتيجة خمسة أهداف دون رد، حيث أحرز كريستيانو رونالدو هاتريك خلال اللقاء.

وأظهر مقطع متداول عقب المباراة “رونالدو”، وهو يهدي كرة الهاتريك لطفلة كفيفة من فلسطين تشجع فريق النصر.

ووقع “الدون” على الكرة قبل أن يهديها للطفلة.

في لفتة إنسانية جميلة .. الأسطورة " رونالدو " يهدي طفلة كفيفة من دولة فلسطين كرة موقعه منه . – pic.twitter.com/h1nMc8ivGJ — خبر عاجل (@AJELNEWS24) August 26, 2023

تفاعل كبير مع تصرف رونالدو

وأثنى العديد من النشطاء على لفتة رونالدو الإنسانية تجاه الطفلة الكفيفة من فلسطين، ووصفوه بأنه لاعب جمع صفات النبل مع المهارة العالية التي يتمتع بها ما جعله يصل للعالمية ويتربع على عرش الساحرة المستديرة.

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وفي هذا السياق كتب عبد الله الخضيري:”هذا اللاعب حقيقة يقدم دروساً في الإنسانية والحب والتواضع، إضافة لتصريحاته الجميلة عن الدوري السعودي والسعودية.. فعلاً قوة ناعمة مؤثرة.”

ودون عبدالله واصلي:”لاعب عظيم وأخلاقه جدا جميلة مع المجتمع.”

فيما شهدت عدة تعليقات على المقطع أدعية لرونالدو بأن يهديه الله للإسلام، حيث أشاد النشطاء بأخلاقه العالية.

في سياق آخر قال رونالدو في تصريحات صحفية أمس: أشكر السعودية على احتضاني لأنني أشعر بالسعادة الكبيرة هنا، وأنا سعيد جدا هنا، وأعيد مرارا وتكرارا أن الدوري السعودي سيكون من أفضل دوريات العالم.

وتابع كريستيانو رونالدو: أنا سعيد لأن جمهور النصر سعيد الآن.