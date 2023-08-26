السبت, أغسطس 26, 2023
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“قبلة مثيرة” تطيح برئيس الاتحاد الإسباني الذي لم يتمالك نفسه أمام هيرموسو

كان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد اتهم اللاعبة جيني هيرموسو بـ"الكذب" بشأن القبلة على شفتيها مع رئيسه لويس روبياليس

كتب باسل سيد
روبياليس يقبل جيني هيرموسو
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وطن- كشفت وسائل إعلام عن اتخاذ لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم، قرارا اليوم، السبت، يتعلق برئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس، على خلفية فعله الخارج وتقبيله للاعبة جيني هيرموسو، على الهواء بطريقة مثيرة أثناء حفل التتويج في مونديال السيدات 2023.

وكشفت اللجنة في بيان لها صدر اليوم، أنها أوقفت “روبياليس” على الصعيدين المحلي والدولي لمدة 90 يوما، على خلفية تقبيله اللاعبة هيرموسو أثناء حفل التتويج بمونديال السيدات 2023، في انتظار الإجراءات التأديبية، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس24“.

وأوضح فيفا في بيانه: “قررنا اليوم إيقاف السيد لويس روبياليس عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على الصعيدين المحلي والدولي”، شارحا أن مدة الإيقاف المؤقت ستستمر 90 يوما في انتظار الإجراءات التأديبية.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد اتهم اللاعبة جيني هيرموسو بـ”الكذب”، بشأن القبلة على شفتيها مع رئيسه لويس روبياليس، عقب إحراز لقب كأس العالم للسيدات، مهددا باتخاذ إجراءات قانونية.

وقال الاتحاد وروبياليس إنهما سيظهران “كل الأكاذيب المنشورة، سواء باسم اللاعبة أو من قبل اللاعبة نفسها”. وتابع أنه سيتخذ “أكبر عدد ممكن من الإجراءات القانونية للدفاع عن شرف رئيس الاتحاد الإسباني”.

اللاعبة تفضح روبياليس.. والأخير يرفض الاستقالة

وقالت هيرموسو، الجمعة، إن تقبيل شفتيها من قبل روبياليس بعد الفوز على إنجلترا في نهائي مونديال السيدات في سيدني، لم يكن بالتراضي كما ادعى روبياليس.

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ومن جانبه رفض روبياليس، البالغ 46 عاما والمثير للجدل، تقديم استقالته، الجمعة، أثناء الجمعية العمومية للاتحاد، على الرغم من حملة انتقادات واسعة النطاق، معتبرا أنه وقع ضحية حملة للتخلص منه.

وفي خطاب ناري، قال إن القبلة كانت “متبادلة، مبهجة وتوافقية”، وإن هيرموسو قالت “حسنا” عندما سألها إذا كان بإمكانه تقبيلها، مضيفا أنه لم يفعل ذلك من “موقع قوة” استنادا إلى منصبه. وأكد أن هيرموسو “ضمتني إلى ذراعيها وقربتني من جسدها”.

رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس
رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس

لكن هيرموسو (33 عاما) ردت بقوة على مزاعمه قائلة إنها شعرت “بالضعف” وإنها كانت “ضحية اعتداء”.

وأضافت في بيان نشرته رابطة لاعبات كرة القدم “أريد توضيح أنني لم أوافق في أية لحظة برضاي على القبلة التي أعطاني إياها ولم أحاول رفع الرئيس أبدا. لا أتسامح مع التشكيك في كلمتي، ناهيكم عن اختراع كلمات لم أقلها”.

ونشر الاتحاد الإسباني أربع صور لتأكيد وجهة نظره بأن هيرموسو هي التي رفعت روبياليس الذي بدت قدماه فوق الأرض، فيما ظهر أن تهديد الاتحاد لا يستهدف هيرموسو ورابطة اللاعبات فقط، بل كل من أضرّ بسمعة رئيس الاتحاد.

وكان مقطع فيديو من البثّ الحي للحفل، وثق فعل روبياليس وهو يُعانق هيرموسو بطريقة غريبة، قبل أن يضع يديه على رأسها ثمّ تقبيلها على شفتيها على نحو غير مُتوقع. أنهى كل ذلك بالتربيت على ظهرها وهي تبتعد.

المصدروكالة فرانس24,تويتر، وطن

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