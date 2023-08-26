عمرو واكد يكشف مصدر إنفاقه بعد 5 سنوات من مغادرته لمصر

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وطن- كشف الفنان المصري عمرو واكد، عن مصدر إنفاقه بعدما غادر بلاده قبل خمس سنوات، وهو يعتبر أحد أشهر المعارضين للنظام المصري.

وكان واكد قد تلقّى سؤالا عبر حسابه على موقع “إكس” (تويتر سابقا)، عن مصدر إنفاقه، وقال المغرد إن واكد يعطي لنفسه حق انتقاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبالتالي عليه أن يقبل هذا التساؤل.

وردّ عمرو واكد قائلا: “منذ رحيلي من مصر شاركت في ٥ أفلام طويلة بالفرنسي والإنجليزي والإسباني، وشاركت في ثلاثة مواسم لمسلسل، وفتحت شركة إنتاج سينمائي وشاركت في الإنتاج والظهور في موسمين لبرنامج”.

وأضاف: “أقوم بالاستثمار في العملات المشفرة، وقريبا ستسمع عن شركتي في هذا المجال (واكريبتو) وسنعرض خدماتنا للجميع”.

منذ رحيلي من مصر شاركت في ٥ افلام طويلة بالفرنسي والانجليزي والاسباني وشاركت في ثلاثة مواسم لمسلسل، وفتحت شركة انتاج سينمائي وشاركت في الانتاج والظهور في موسمين لبرنامج، واقوم بالاستثمار في العملات المشفرة، وقريبا ستسمع عن شركتي في هذا المجال "واكريبتو" وسنعرض خدماتنا للجميع. https://t.co/XxhVSO5ibd — Amr Waked (@amrwaked) August 25, 2023

ودائما ما يشن عمرو واكد، انتقادات حادة للنظام المصري، فيما يرد الإعلاميون المحسوبون على النظام بشن هجوم حاد على واكد.

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وكان واكد قد حذر قبل أسابيع، من اندلاع ثورة في مصر، وتحدث عن أنباء تفيد بتهريب أموال من وصفهم بـ”الأسياد” إلى خارج البلاد، داعيا الجميع إلى الانسحاب قبل فوات الأوان، لأن ما هو قادم لن يرحم.

وقال واكد، إنه تلقى معلومات تفيد بازدياد عمليات تهريب أموال “الأسياد” إلى خارج البلاد في الفترة الحالية، في إشارة إلى رجال الأعمال المقربين من النظام المصري.

وحث عمرو واكد، على الانسحاب من المشهد قبل قيام الثورة، لأن الوقت ما زال يسمح، مؤكدا أن ما هو قادم لن يرحم أحدا، على حد تعبيره.

وصلتني انباء عن بدء تهريب اموال الاسياد خارج البلاد منذ فترة ولكن العدد في زيادة هذه الايام.

الحق نفسك قبل قيام الثورة وتراجع او اقفز في البحر او انسحب بشياكة فما زال الوقت يسمح.

ما هو قادم لن يرحم احد. — Amr Waked (@amrwaked) July 26, 2023

في حين هاجمه الإعلامي نشأت الديهي مؤخرا، واتهمه بالتنسيق مع الفنان خالد أبو النجا، بتنفيذ ما سماها مؤامرة تستهدف إسقاط الدولة المصرية.