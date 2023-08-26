السبت, أغسطس 26, 2023
الرئيسيةالهدهدعمرو واكد يكشف مصدر إنفاقه بعد 5 سنوات من مغادرته لمصر
الهدهد

عمرو واكد يكشف مصدر إنفاقه بعد 5 سنوات من مغادرته لمصر

الفنان المصري معروف بمعاداته للسيسي في حين يتعرض هو الآخر لهجوم حاد من الإعلاميين المحسوبين على النظام

كتب شيراز ماضي
عمرو واكد يكشف مصدر إنفاقه بعد 5 سنوات من مغادرته لمصر
الفنان المصري عمرو واكد
- Advertisement -

وطن- كشف الفنان المصري عمرو واكد، عن مصدر إنفاقه بعدما غادر بلاده قبل خمس سنوات، وهو يعتبر أحد أشهر المعارضين للنظام المصري.

وكان واكد قد تلقّى سؤالا عبر حسابه على موقع “إكس” (تويتر سابقا)، عن مصدر إنفاقه، وقال المغرد إن واكد يعطي لنفسه حق انتقاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبالتالي عليه أن يقبل هذا التساؤل.

وردّ عمرو واكد قائلا: “منذ رحيلي من مصر شاركت في ٥ أفلام طويلة بالفرنسي والإنجليزي والإسباني، وشاركت في ثلاثة مواسم لمسلسل، وفتحت شركة إنتاج سينمائي وشاركت في الإنتاج والظهور في موسمين لبرنامج”.

وأضاف: “أقوم بالاستثمار في العملات المشفرة، وقريبا ستسمع عن شركتي في هذا المجال (واكريبتو) وسنعرض خدماتنا للجميع”.

الفنان المصري عمرو واكد
مغادرة الفنان المصري عمرو واكد مصر

ودائما ما يشن عمرو واكد، انتقادات حادة للنظام المصري، فيما يرد الإعلاميون المحسوبون على النظام بشن هجوم حاد على واكد.

- Advertisement -

وكان واكد قد حذر قبل أسابيع، من اندلاع ثورة في مصر، وتحدث عن أنباء تفيد بتهريب أموال من وصفهم بـ”الأسياد” إلى خارج البلاد، داعيا الجميع إلى الانسحاب قبل فوات الأوان، لأن ما هو قادم لن يرحم.

وقال واكد، إنه تلقى معلومات تفيد بازدياد عمليات تهريب أموال “الأسياد” إلى خارج البلاد في الفترة الحالية، في إشارة إلى رجال الأعمال المقربين من النظام المصري.

وحث عمرو واكد، على الانسحاب من المشهد قبل قيام الثورة، لأن الوقت ما زال يسمح، مؤكدا أن ما هو قادم لن يرحم أحدا، على حد تعبيره.

في حين هاجمه الإعلامي نشأت الديهي مؤخرا، واتهمه بالتنسيق مع الفنان خالد أبو النجا، بتنفيذ ما سماها مؤامرة تستهدف إسقاط الدولة المصرية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

بعد فشل مصري وتحذير عربي .. المقاومة تتأهب لمعركة جديدة

الهدهد

وزير مصري سابق: البحث عن كومبارس لمنافسة السيسي “مسرحية هابطة” (فيديو)

الهدهد

المؤبد لضابط الجيش زياد حسام الدين قاتل الدكتورة بسمة بحادث مدينتي

تقارير

6 دول جديدة في بريكس.. ماذا يعني انضمام السعودية ومصر وعلاقة ذلك بهيمنة الدولار؟

الهدهد

الغاز الإسرائيلي يحل أزمة الكهرباء في مصر.. تفاصيل صفقة ضخمة لم تعلن عنها القاهرة

اقتصاد

دعوة 3 دول عربية للانضمام لمجموعة بريكس.. من هي؟ وماذا يعني ذلك؟

الهدهد

أحمد الطنطاوي يفضح “غباء” السيسي ونظامه في أجرأ تصريحات له

تقارير

أزمة تزيد من أوجاع السيسي .. هل أبلغت السعودية عن طائرة الكنز المصرية؟

فيديو

هل تتغذى هذه النبتة على لحم الموتى وتمتص دمائهم.. فيديو من المقابر يثير ذعرا

الهدهد

حسن السيسي “المتهم السادس المجهول” بقضية طائرة زامبيا.. معارضة مصرية تفجر مفاجأة

الهدهد

“آكلة طفلها” في مصر تفاجئ القاضي بهذا الطلب أثناء جلسة محاكمتها (شاهد)

الهدهد

هل أُصيب السيسي بالشلل الرعاش؟.. فيديو يثير جدلا بشأن وضعه الصحي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

عدوى المسالك البولية: هل هناك سلالة جديدة من بكتيريا الإشريكية القولونية؟

حرائق الغابات في اليونان.. لماذا فتحت باب الاعتداء على اللاجئين والمهاجرين؟

صحيفة تكشف آخر لحظات قائد فاغنر قبل الكارثة

دراسة: العمل في الليل يمكن أن يضر بصحة الدماغ على المدى الطويل

بعد فشل مصري وتحذير عربي .. المقاومة تتأهب لمعركة جديدة

دهشة ساديو ماني بعد رؤية شقيق زميله لاجامي لاعب النصر (شاهد)

مستقبل عناصر فاغنر.. هل يخطفهم الديكتاتوريون الأفارقة؟

شقيقة فاطمة المؤمن تتهم المتوفين بالتحرش وما عثرت عليه الشرطة في سيارتها صادم!

موعد مباراة برشلونة ضد فياريال القادمة والتشكيلة والقنوات الناقلة

مفاجأة صادمة.. فاغنر لا تملك خطط طوارئ لما بعد وفاة زعيمها يفغيني بريغوجين

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC