السبت, أغسطس 26, 2023
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عدوى المسالك البولية: هل هناك سلالة جديدة من بكتيريا الإشريكية القولونية؟

"التهابات المسالك البولية يمكن أن تؤثر أيضا على الكلى".

كتب معالي بن عمر
عدوى المسالك البولية
عدوى المسالك البولية
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وطن-اكتشف الباحثون أن سلالة جديدة من بكتيريا الإشريكية القولونية (E. coli) مسؤولة عن التهابات المسالك البولية الخطيرة. ناهيك بأن 90% من حالات التهاب المثانة تكون بسبب بكتيريا الإشريكية القولونية (E. coli)، وفقًا للتأمين الصحي.

التهاب المثانة هو التهاب المسالك البولية الموجود في المثانة. ولكن وفقا لدراسة جديدة نشرت في مجلة علم الأحياء الدقيقة والعدوى السريرية (CMI)، فإن سلالة جديدة من هذه البكتيريا هي السبب في التهابات المسالك البولية الأكثر خطورة، بحسب ما أفاد به موقع “بوركوا دكتور” الفرنسي.

90% من حالات التهاب المثانة تكون بسبب بكتيريا الإشريكية القولونية
بكتيريا الإشريكية القولونية

التهابات المسالك البولية الأكثر خطورة مع سلالة جديدة من البكتيريا

“على الرغم من أن التهابات المسالك البولية تبدأ عادة بشكل خفيف مع التهاب المثانة يقتصر على المثانة، فإنها يمكن أن تؤثر أيضا على الكلى (…) أو تتطور إلى عدوى تهدد الحياة تعرف باسم الإنتان (عندما تنتشر العدوى إلى الدورة الدموية) مما يسبب استجابة التهابية عامة “، هل يمكننا أن نقرأ في البيان الصحفي الصادر عن مستشفى تولوز الجامعي. وبحسب الباحثين، فإن هذه الأشكال الخطيرة ترجع إلى سلالة جديدة من الإشريكية القولونية.

أثناء عملهم، عزل العلماء سلالات E. coli من ثقافة البول لـ 223 مريضًا تم إدخالهم إلى قسم الطوارئ للبالغين في مستشفى جامعة تولوز. وبعد تحليلها، اكتشفوا “دور عامل الفوعة الجديد، HlyF، الذي يحمله البلازميد (جزء صغير من الحمض النووي) القادر على الانتقال بين البكتيريا وبالتالي الانتشار بسرعة داخل البكتيريا. مجموعات سلالات وأنماط مرضية مختلفة من E. القولونية عن طريق الاقتران، حسبما ترجمته “وطن“.

من خلال إعادة إنتاج التهابات المسالك البولية في الفئران، تمكن الباحثون من التأكد من أن HlyF زاد من قدرة بكتيريا E. coli على إحداث “عدوى حادة مع انتشار الدم واستجابة التهابية متفاقمة”.

سلالة جديدة أكثر مقاومة من بكتيريا الإشريكية القولونية

بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أن سلالة E. coli HlyF لديها جينات مقاومة لمضادات الميكروبات. ووفقا لمعهد باستور، فإن “مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية يمكن أن تنتج إما عن طفرات أو عن اكتساب جينات المقاومة التي تمنح مقاومة لواحد أو أكثر من المضادات الحيوية”. قد يكون اكتشاف هذه السلالة مثيرًا للقلق نظرًا لإمكانية تبادل جينات المقاومة بين البكتيريا.

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“بالنظر إلى شيخوخة السكان وزيادة الأمراض المصاحبة والإجراءات الطبية المعقدة (مثل زرع الأعضاء أو العلاجات المثبطة للمناعة)، فمن المرجح أن تزداد وتيرة الإصابة بالتهابات المسالك البولية، وخاصة الالتهابات الشديدة والمعقدة، كما يوضح البروفيسور إريك أوزوالد، عالم الأحياء في جامعة هارفارد. مستشفى جامعة تولوز، في بيان صحفي. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تصبح مقاومة مضادات الميكروبات أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العقود القادمة. لذلك من الضروري مراقبة (…) وجود وتطور البلازميدات التي تعزز انتشار عوامل الضراوة مثل HlyF، مما يؤدي إلى حدوث عدوى أكثر خطورة أو حتى مميتة وتحمل جينات مقاومة للمضادات الحيوية.

في فرنسا، تصاب امرأة واحدة من كل عشر نساء تقريبًا بالتهاب المثانة كل عام وفقًا لمستشفى جامعة تولوز، وخلال حياتها، ستصاب مريضة واحدة من كل اثنتين بالتهاب المسالك البولية.

التهاب المثانة
التهاب المثانة
المصدربوركوا دكتور-ترجمة وتحرير وطن

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