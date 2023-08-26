السبت, أغسطس 26, 2023
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“طلاق سعيد”.. مصرية تحتفل بطلاقها وتوزع الذهب على الحاضرات (فيديو)

بدت السيدة أمام تورتة كبيرة كتب عليه عبارتا "طلاق سعيد" و"مبروك الطلاق " وهي تقول إنها أحبت أن تحتفل بمناسبة سعيدة بالنسبة لها وهي الطلاق

كتب فهمي الورغمي
مصرية تحتفل بطلاقها
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وطن- أثارت سيدة مصرية الجدل بعد أن قامت بتوزيع قطع ذهبية على صديقاتها أثناء احتفالها بالانفصال عن زوجها، وهي الظاهرة التي بدأت مصر تشهدها في الآونة الأخيرة في ظل التغيرات الاجتماعية التي تعصف بالمجتمع المصري وتفاقم حالات الطلاق.

ويشار إلى أنه لوقت قريب كانت هذه الظاهرة مرتبطة بـ “أوساط الأغنياء” ومشاهير الفن والميديا في مصر، لكن سرعان ما امتدت إلى أوساط اجتماعية مختلفة.

هكذا احتفلت مصرية بطلاقها وأثارت جدلا

وبدت السيدة أمام تورتة كبيرة كتب عليه عبارتا “طلاق سعيد” و”مبروك الطلاق ” وهي تقول أنها أحبت أن تحتفل بمناسبة سعيدة بالنسبة لها.

واستدركت “ليس من الضروري أن نفرح فقط بالمناسبات السعيدة وإنما في الطلاق أحياناً”، وقالت إنها سعيدة لأنها طلقت وهذا آخر يوم في العدة –حسب قولها-.

وتابعت: “سأحزن على ماذا على شخص خانني وانا سيدة لا أقبل الخيانة.”

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وكشفت السيدة المصرية المحتفلة بطلاقها، أنها من برج الحمل الذي يحمل صفات الجنون.

وزعت هدايا من الذهب على الحضور

وأردفت :” أنا عصبية ومجنونة أي حاجة بتخطر بدماغي بعملها في الصح وليس الغلط.” وقالت إنها وزعت “غوايش ذهب” والطلاق أفضل مناسبة لتوزيع مثل هذه الهدايا.

وأثار فيديو احتفال السيدة بمناسبة طلاقها، ردود فعل متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يعتبرها وسيلة لتخفيف العبء النفسي للتجربة، وبين من رأى فيها استخفافاً بمنظومة الأسرة وتأسيساً لثقافة الطلاق في المجتمعات العربية.

وفي هذا السياق علق “عبد الغني مومني” أن “هناك من يعبر عن فشله بالطريقة التي يراها مناسبة”.

ورأى أحمد أن أي سيدة تقيم حفل طلاق “فهذا لكونها تبكي دماً وتحاول أن تغطي حجم الجرح والألم.. كانت تحبه وجاءتها صدمة عاطفية كبيرة جعلتها تفعل ذلك.”

وعقب آخر بنبرة ساخرة: ” الست دي أقامت حفلة طلاق .. وجوزها وزع لحمة بالسيدة زينب!!”.

وفي السياق ذاته قال “أبو صابر العماني” مخاطباً صاحبة الحفل باستنكار :” ماذا لو أبوكي طلق امك.. هل تقيمين لهم حفلة طلاق”.

واستدرك :” الرجل لو أقمت ألف حفلة طلاق لا يهتم بل يتزوج غيرك وهو يضحك”.

المصدرتويتر، وطن

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