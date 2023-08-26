“صور غريبة” .. لماذا لجأت قرية فرنسية إلى رسم خطوط متعرجة كبيرة على طرقها!

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وطن – لجأت قرية فرنسية صغيرة إلى اتخاذ أسلوب غريب لمنع السائقين من السرعة على الطرق، ويبدو أنه نجح، حيث قامت قرية باوني Baune، بالقرب من مدينة “أنْجِيه” في فرنسا، برسم خطوط متعرجة بيضاء كبيرة على الطرق لمنع السيارات من السرعة.

ساعد هذا الأسلوب الغريب والجديد لمنع القيادة الخطرة، في جعل القرية الفرنسية الصغيرة تحقق شهرة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

واعتقد بعض السكان المحليين في البداية أن الخطوط المتعرجة التي رسمت على طرقهم كانت ضمن مشروع فني تجريدي.

ومع ذلك، أوضحت السلطات أن الخطوط المتعرجة كانت تهدف إلى دفع السائقين على إبطاء سرعتهم في منطقة بسرعة 30 كم/س.

وكان الأمل أن تجعل العلامات، التي تم وضعها على الإسفلت في يوليو الماضي، الطريق أكثر إرباكًا للسائقين، مما يدفعهم إلى إبطاء سرعتهم.

وتم رسم الخطوط المتعرجة على أقسام الطرق المؤدية إلى تقاطع على شكل حرف T في القرية.

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وبحسب عمدة القرية، السيدة أودري ريفيرولت، فإن العلامات قد أتت بنتائجها المرجوة.

وقالت إن عدد السيارات التي تم ضبطها وهي تقود بسرعة أعلى من الحد المسموح قد انخفض بشكل كبير منذ رسم الخطوط. بحسب ما ترجمت وطن عن موقع express

وقالت عمدة القرية إن المسؤولين كانوا يأملون أن تُحدث العلامات “اضطرابًا بصريًا” وتبطئ السائقين.

ومع ذلك، انقسم السكان حول رسم تلك الخطوط على الشارع. فقد نشر العديد منهم على صفحة القريبة في فيسبوك “Ca bouge sur Bauné” لمشاركة آرائهم.

وعلقت مواطنة محلية، قائلة: “شخصيًا، لا أحب القيادة عليها. إنها تجعلني أشعر بالدوار كما لو كنت مصابًا بدوار البحر.”

وقال العديد من السكان إن الانخفاض الفوري في سرعة القيادة في المنطقة كان مؤقتًا فقط حتى أصبح السائقون معتادين على الخطوط.

وكانت السلطات قد استبعدت بناء المطبات بسبب القلق من الضوضاء في القرية.