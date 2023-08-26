السبت, أغسطس 26, 2023
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شقيقة فاطمة المؤمن تتهم المتوفين بالتحرش وما عثرت عليه الشرطة في سيارتها صادم!

ستتم إحالة فاطمة المؤمن بتهمة جنائية وتواجه الحبس 4 سنوات

كتب رفيف عبدالله
شقيقة فاطمة المؤمن ترفع دعوى تحرش المتوفين وما عثرت عليه الشرطة في سيارتها صادم!
فاطمة المؤمن
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وطن– لا يزال حادث الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن، يتصدر التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تسبب بحادث سير مؤلم أسفر عن وفاة شابين.

وفي هذا السياق، ذكرت شبكة الكويت الإخبارية، أن شقيقة الفاشينستا فاطمة المؤمن، المحامية مريم المؤمن، حاولت تبرئة شقيقتها بطريقة صادمة.

حادث الفاشينستا
شقيقة فاطمة اتهمت المتوفين بالتحرش

تحرش!

وأشارت الشبكة نقلاً عن مصادرها أن المحامية، حاولت رفع شكوى ضد المتوفين تتهمهم فيها بالتحرش في شقيقتها.

كما ذكرت الشبكة الإخبارية، أنه تم العثور على 4 كراتين من مخدر اللاريكا في السيارة التي كانت تقودها الفاشنيستا فاطمة المؤمن.

حادث الفاشينستا
عثرت الشرطة على مخدر لاريكا

وستتم إضافة تهمة جديدة لها، وهي تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي والاتجار.

وتمت إحالة المضبوطات لمكافحة المخدرات لفحصها.

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حادث الفاشينستا

وكشف حساب “سناب شاهين” الشهير، أن الشاب صاحب السيارة التي كانت تقودها فاطمة المؤمن، يدعى م. المرزوق.

حادث الفاشينستا
ادعى سناب شاهين أن شاباً كان برفقة المؤمن

وأشار سناب شاهين إلى أن الفاشينستا اعترفت بكل شيء بعد وصول التحليل الذي يثبت قيادتها المركبة تحت تأثير المواد المخدرة.

حادث الفاشينستا
اعترفت مؤمن بذنبها

ونقل شاهين عن مصدر أمني، تأكيده أنه ستتم إحالة فاطمة المؤمن بتهمة جنائية وتواجه الحبس 4 سنوات.

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