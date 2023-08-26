شقيقة فاطمة المؤمن تتهم المتوفين بالتحرش وما عثرت عليه الشرطة في سيارتها صادم!

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وطن– لا يزال حادث الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن، يتصدر التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تسبب بحادث سير مؤلم أسفر عن وفاة شابين.

وفي هذا السياق، ذكرت شبكة الكويت الإخبارية، أن شقيقة الفاشينستا فاطمة المؤمن، المحامية مريم المؤمن، حاولت تبرئة شقيقتها بطريقة صادمة.

تحرش!

وأشارت الشبكة نقلاً عن مصادرها أن المحامية، حاولت رفع شكوى ضد المتوفين تتهمهم فيها بالتحرش في شقيقتها.

كما ذكرت الشبكة الإخبارية، أنه تم العثور على 4 كراتين من مخدر اللاريكا في السيارة التي كانت تقودها الفاشنيستا فاطمة المؤمن.

وستتم إضافة تهمة جديدة لها، وهي تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي والاتجار.

وتمت إحالة المضبوطات لمكافحة المخدرات لفحصها.

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حادث الفاشينستا

وكشف حساب “سناب شاهين” الشهير، أن الشاب صاحب السيارة التي كانت تقودها فاطمة المؤمن، يدعى م. المرزوق.

وأشار سناب شاهين إلى أن الفاشينستا اعترفت بكل شيء بعد وصول التحليل الذي يثبت قيادتها المركبة تحت تأثير المواد المخدرة.

ونقل شاهين عن مصدر أمني، تأكيده أنه ستتم إحالة فاطمة المؤمن بتهمة جنائية وتواجه الحبس 4 سنوات.