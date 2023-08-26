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حرائق الغابات في اليونان.. لماذا فتحت باب الاعتداء على اللاجئين والمهاجرين؟

العنف والخطاب العنصري ضد اللاجئين جاء رغم حقيقة أن 19 من أصل 20 شخصًا لقوا حتفهم بسبب الحرائق يُعتقد أنهم من طالبي اللجوء

كتب باسل سيد
حرائق الغابات في اليونان.. لماذا فتحت باب الاعتداء على اللاجئين والمهاجرين؟
حرائق الغابات في اليونان
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وطن- أدت حرائق الغابات المدمرة التي تجتاح اليونان، إلى تأجيج الهجمات ضد اللاجئين والمهاجرين، الذين يُلقى عليهم باللوم في التسبب في الحرائق، حيث يتعرض العديد منهم للاعتداء والطرد من الحدود اليونانية من قبل الشرطة.

ويأتي عنف الجماعات الأهلية وارتفاع الخطاب العنصري المناهض للاجئين على الرغم من حقيقة أن 19 من أصل 20 شخصًا لقوا حتفهم بسبب الحرائق هذا الأسبوع يُعتقد أنهم من طالبي اللجوء.

وادعى باراشوس كريستو باباداكيس، النائب القومي المتطرف، على صفحته على “فيسبوك”، أن المهاجرين واللاجئين هم من أشعلوا الحرائق، وفقًا لمنظمة العفو الدولية .

وقالت وزارة الهجرة واللجوء اليونانية، تعليقا على وفاة طالبي لجوء مشتبه بهم في الحرائق، إن المأساة تؤكد مرة أخرى مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وانتشرت مثل هذه الادعاءات على نطاق واسع بين الجماعات اليمينية المتطرفة، وذلك على الرغم من تأكيد إدارة الإطفاء اليونانية قبل أيام، أن الحرائق اندلعت بسبب البرق وليست من صنع الإنسان.

في هذه الأثناء، تقول مجموعات من الحراس إنهم أخذوا القانون بأيديهم، ونظموا مهمات لاعتقال اللاجئين، خاصة في مدينة ألكسندروبوليس في منطقة إيفروس شمال شرق اليونان، التي شهدت أسوأ الحرائق.

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وتفاخر أحد الرجال في مقطع فيديو تم نشره عبر الإنترنت، بأنه قام بحبس 13 طالب لجوء في شاحنته، وألقى باللوم عليهم في الحرائق ودعا إلى “مذبحة” ضد اللاجئين في المنطقة.

وتم اعتقاله بعد ذلك بتهمة “الاحتجاز غير القانوني” مع شخصين يشتبه في مساعدته، كما تم القبض على الأشخاص الذين اختطفهم – والذين يعتقد أنهم باكستانيون وسوريون – ومن المقرر أن يمثلوا أمام المدعي العام بتهمة الحرق العمد.

وأظهر مقطع فيديو آخر، مجموعة من الأشخاص يتلقون تعليمات حول كيفية استهداف المهاجرين من رجل يرتدي الزي العسكري.

وعثر رجال الإطفاء يوم الثلاثاء، على بقايا متفحمة لـ 18 لاجئا مشتبها بهم في غابة داديا في منطقة إيفروس، وعثر على جثة أخرى في مكان قريب يوم الخميس. وكان اثنان على الأقل من بين الـ19 طفلاً، فيما تم العثور على سبع إلى ثماني جثث متجمعة معًا في الغابة .

وقالت منظمة دعم اللاجئين في بحر إيجه، وهي منظمة غير حكومية: “في الوقت الذي مات فيه ما لا يقل عن 19 لاجئاً، بدلاً من أن تتحمل الدولة مسؤولياتها، نرى للأسف ممثليها يحجبون الواقع، وفي بعض الحالات يقبلون، إن لم يكن يثيرون، الخطاب والممارسات العنصرية”.

حرائق الغابات في اليونان
حرائق الغابات في اليونان

هجمات الشرطة

وتعد المنطقة ذات الغابات الكثيفة التي تشتعل فيها بعض الحرائق، والتي تقع على الحدود مع تركيا، طريقًا مأهولًا يسلكه اللاجئون الذين يأملون في الوصول إلى أوروبا.

وغالبًا ما يختبئ اللاجئون في الغابة لتجنب اكتشافهم من قبل السلطات اليونانية، التي اتُهمت بإساءة معاملة طالبي اللجوء وإعادتهم أحيانًا إلى تركيا أو البحر، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي.

وقد تم رصد مجموعات من اللاجئين في طريق جدار النيران المتقدم في الأيام الأخيرة.

المصدرمنظمة العفو الدولية، رصد وتحرير وطن

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