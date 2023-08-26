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حجمه مخيف.. أكبر أرنب في العالم يحمله صاحبه بصعوبة كبيرة (فيديو)

يعرف أرنب فلاندرز العملاق والمعروف باسم "الكلب" بأنه واحداً من أكبر السلالات وأكثرها شعبية في العالم

كتب خالد الأحمد
حجمه مخيف.. أكبر أرنب في العالم يحمله صاحبه بصعوبة كبيرة
أكبر أرنب في العالم
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وطن- تداول هواة الغرائب على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأرنب يبلغ وزنه 10 كيلوجرامات وله أذنان ضخمتان، في البرازيل، وقارن البعض حجمه بحجم الخروف الصغير.

وحظي الفيديو خلال ساعات من نشره، على ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ضخامة جسد الكائن الغريب.

وأبان المقطع مربي الأرانب “دونيزيتي تيكسيرا” وهو يحمل هذا الحيوان الضخم ويجد صعوبة في التحكم بحركاته وثقله وطوله، الذي يبلغ حوالي المتر ، فيما بدت خلفه أقفاص تحوي أرانب أخرى.

أرنب فلاندرز العملاق

وبحسب موقع “metropoles” يعرف أرنب فلاندرز العملاق والمعروف باسم “الكلب” بأنه واحداً من أكبر السلالات وأكثرها شعبية في العالم، ويمكن أن يصل وزنه إلى 10 كغم.

ويدير “دونيزيتي” منشأة تربية متخصصة في الأرانب العملاقة ويستخدم حسابه في موقع انستغرام الذي يتابعه أكثر 210،000 متابع في مشاركة المعلومات حول السلالة. ويعرض في منشوراته الحيوانات ويقدم لمستخدمي الإنترنت نصائح حول التربية.

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وعلى الرغم من أن أرانب فلاندرز العملاقة قد تم استخدامها بالفعل لتوفير اللحوم والفراء، إلا أن “دونيزيتي” ذكر على وسائل التواصل الاجتماعي أن يكون هذا الحيوان أليفًا ويمكن اقتناؤه كحيوان منزلي.

أرانب فلاندرز العملاقة
أرانب فلاندرز العملاقة

ويبلغ طول السلالة عادة 60 سم و70 سم، بينما يتراوح طول الأنواع الأخرى بين 33 سم و50 سم ووزنها حوالي 2.5 كجم.

وبحسب موقع myland المعني بحياة الأرانب وأنواعها يُعتقد أن سلالة أرانب فلاندرز نشأت في منطقة فلاندرز البلجيكية فلاندر – الفرنسية، حيث حصلت على اسمها وفقًا لبعض المربين.

أرنب فلاندرز
أرنب فلاندرز

وتم تربيتها عن طريق تهجين عدة أنواع: باتاغونيا وأرجنتيني وفلمنكي. ويعتقد البعض الآخر أن الارانب التي تم إحضارها من الولايات المتحدة في القرن الثامن عشر أصبحت هي أساس التنوع.

وتم تسجيل أول ذكر للسلالة في عام 1860. وبعد 33 عامًا ، تمت الموافقة على المعايير العالمية الأولى للسلالة. وعلى أساسها ، بدأ تطوير أنواع كبيرة جديدة.

المصدرموقع myland ,موقع metropoles، وطن

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