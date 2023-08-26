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تفجّر آمال التسوية بين الملك تشارلز والأمير هاري .. و”ويليام” لن يغفر لأخيه!

من غير المرجح أن يجتمع الملك تشارلز والأمير هاري لإجراء محادثات وجهاً لوجه في غضون أسبوعين على الرغم من وجودهما في المملكة المتحدة في نفس الوقت

كتب أنس السالم
تفجّر آمال التسوية بين الملك تشارلز والأمير هاري
من غير المرجح أن يلتقي الملك تشارلز والأمير هاري وجهًا لوجه خلال بضعة أسابيع
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وطن – من المعروف أن العلاقة بين الأمير هاري ووالده الملك تشارلز، وأخيه الأكبر الأمير ويليام، قد تدهورت بشكل كبير بعد عدة ادعاءات قام بها ضد أفراد العائلة الملكية في مذكراته التي نشرها في وقت سابق من هذا العام.

يُشاع أنه من غير المرجح أن يلتقي الملك تشارلز والأمير هاري وجهًا لوجه خلال بضعة أسابيع، على الرغم من وجودهما في المملكة المتحدة في نفس الوقت.

وحضر “دوق ساسكس” تتويج الملك تشارلز في شهر مايو/أيار الماضي، لكنه جلس في الصف الثالث في “دير ويستمنستر”، قبل أن يغادر مباشرةً بعد ذلك للعودة إلى منزله في كاليفورنيا.

جلس الأمير هاري في الصف الثالث خلال تتويج الملك تشارلز
جلس الأمير هاري في الصف الثالث خلال تتويج الملك تشارلز

لا فرصة للتصالح بين الأمير هاري والملك تشارلز

يعتقد الصحفي والمؤلف “فيل دامبير phil dampier” -يكتب عن العائلة المالكة البريطانية منذ 37 عامًا- أنه لا فرصة للتصالح بين الأمير هاري والملك تشارلز في غضون أسبوعين.

وقال لشبكة GB News: “من الصعب على الأمير هاري البقاء للحديث مع والده وأخيه. ويبدو أن ويليام وكيت سيكونان في ويلز، حسب التقارير، بينما الملك سيكون في اسكتلندا. وهذا يظهر أنهم جميعًا متباعدين كالعادة، ولا يوجد أمل في التصالح في المستقبل القريب”.

الأمير ويليام لن يغفر لأخيه هاري!

شكك “دامبير” في إمكانية التصالح، مضيفًا: “لا أعتقد أن ويليام سيغفر لهاري أبدًا، من المحزن القول ذلك. لا أعتقد أن الأخوين سيصلحان العلاقة بينهما أو يثقان ببعضهما مرة أخرى. إنه أمر محزن للغاية. إذا لم يكونوا سيجدون الوقت للقاء بعضهم البعض، فما المستقبل الذي ينتظرهم؟”.

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خلاف الأمير هاري وشقيقه ويليام watanserb.com
يشوب العلاقة بين الأمير هاري وشقيقه الأكبر ويليام الخلافات

سيسافر هاري إلى المملكة المتحدة لحضور في حفل توزيع جوائز “ويل تشايلد”، في 7 من سبتمبر/أيلول، أي قبل يوم من الذكرى الأولى لوفاة جدته الملكة إليزابيث الثانية.كما أورد موقع express 

قال دوق ساسكس إنه سيكون “شرفًا” له حضور حفل جوائز “ويل تشايلد” لهذا العام لصالح جمعية خيرية كان راعيًا لها لمدة 15 عامًا.

الأمير هاري وميغان ماركل في كاليفورنيا - Getty
ميغان ماركل لن تكون مع زوجها الأمير هاري في حدث ويل تشايلد

وتقول التقارير إن ميغان ماركل لن تكون مع زوجها في حدث ويل تشايلد. لكن بدلاً من ذلك ستلتقي به في دوسلدورف، ألمانيا مع بداية دورة الألعاب بعد بضعة أيام.

وتأتي هذه الأخبار، وسط تقارير عن وضع  ميغان ماركل شروط طلاقها من الأمير هاري بعد توتر العلاقة بينهما.

وازدادت الشائعات حول توتر العلاقة بين الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، بعد رصد الأخيرة، وهي لا ترتدي خاتم زواجهما، مؤخراً.

المصدرexpress - ترجمة وتحرير وطن

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