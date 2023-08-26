الأحد, أغسطس 27, 2023
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الهدهد

بتأشيرة إماراتية.. ضابط بالموساد يستفز اليمنيين بجولة في جزيرة سقطرى (شاهد)

دائما ما كانت إسرائيل حاضرة في مشهد الاستهداف الإماراتي لسقطرى اليمنية

كتب خالد السعدي
بتأشيرة إماراتية.. ضابط بالموساد الإسرائيلي يستفز اليمنيين بجولة في جزيرة سقطرى (شاهد)
ضابط بالموساد الإسرائيلي في جزيرة سقطرى
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وطن- في واقعة ليست الأولى من نوعها، انتشرت صور لضابط من الموساد الإسرائيلي يتجول ويتنزه في جزيرة سقطرى اليمنية، بتأشيرة دخول منحتها له أبو ظبي.

ونشر الناشط عبد الله محمد، عبر حسابه على موقع “X” (تويتر سابقا)، صورا للضابط الإسرائيلي في عدة مناطق بسقطرى.

وقد أظهرت إحدى الصور وجود حراسة أمنية مع ضابط الموساد.

ضابط بالموساد الاسرائيلي برفقة آخرين يتجول في جزيرة سقطرى
ضابط بالموساد الاسرائيلي يتجول في جزيرة سقطرى

وعلق الناشط على هذه الواقعة قائلا: “هكذا شيطان العرب محمد بن زايد ينظر لسقطرى بعين الطمع فذهب للسيطرة على تلك الجوهرة وامتصاص خيراتها. إنه لص الموانئ والجزر ينظر للإنسان السقطري بالدونية والاستضعاف”.

أظهرت إحدى الصور وجود حراسة أمنية مع ضابط الموساد في جزيرة سقطرى
أظهرت إحدى الصور وجود حراسة أمنية مع ضابط الموساد في جزيرة سقطرى

وفي صورةٍ ثالثة من الصور التي نشرها الناشط عبد الله محمد، يظهر ضابط الموساد في رحلة لصيد كائنات بحرية. ويمكن مشاهدته وهو يحمل اخطبوطاً.

ضابط بالموساد في رحلة بالجزيرة اليمنية
ضابط الموساد في رحلة بالجزيرة اليمنية

زيارة استخباراتية سابقة

تعيد هذه الزيارة، إلى الأذهان واقعة مماثلة كانت قد جرت عام 2021.

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حيث أجرى ضباط استخبارات إسرائيليون آنذاك زيارة إلى جزيرة سقطرى، وذلك برفقة ضباط إماراتيين.

وفي حينه، قالت مصادر يمنية إن الإماراتيين يستقدمون العسكريين الإسرائيليين تحت غطاء مؤسسة خليفة للعمل الإنساني

بينما تحدثت المصادر أيضا عن أنّ الإمارات انخرطت في تجهيزات متسارعة بأن تكون جزيرة درسة، إحدى جزر سقطرى، مقرا لقاعدة إسرائيلية.

مخطط إماراتي في سقطرى

ووضعت دولة الإمارات، جزيرة سقطرى اليمنية كأحد أهدافها للتوسع والتمدد في اليمن للاستفادة من ثرواتها.

بينما اعتمدت الإمارات على تمكين أحد أذرعها وهو المجلس الانتقالي (كيان انفصالي) من المحافظة وبسط نفوذه وسيطرته عليها.

كما أجرت دولة الإمارات، سلسلة تغييرات ديموغرافية وجغرافية في جزيرة سقطرى، لسلخها عن الجمهورية اليمنية، ومحاولة طمس كل ما يدل على يمنيتها.

في حين أنّ إسرائيل كانت حاضرة في مشهد الاستهداف الإماراتي لسقطرى اليمنية.

ففي وقت سابق كشفت تقارير يمنية عن قيام دولة الإمارات بعمليات تجنيد للشباب في سقطرى، بالاستعانة بضباط إسرائيليين وبريطانيين لتولي عملية التدريب.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

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