“بطلاها” روسي وزوجته .. الأمن العام في لبنان يكشف “مهمة إسرائيلية خطيرة”

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وطن- أعلن جهاز الأمن العام في لبنان، عن ضبط مواطن روسي وزوجته أثناء محاولة خروجهما من لبنان عبر مطار بيروت الدولي، فيما كشفت اعترافاتهما علاقة إسرائيل بوجودها هناك.

وقالت صحيفة الأخبار، إن تعاوناً جرى بين جهاز أمن المقاومة الإسلامية وجهاز الأمن العام، بعدما ظهرت معطيات تشير إلى حركة أحد المواطنين الأجانب في الضاحية الجنوبية.

إسرائيل كلّفتهما معاينة مراكز للمقاومة: الأمن العام يوقف روسياً وزوجته#لبنان https://t.co/zBVLHzAhPb — جريدة الأخبار – Al-Akhbar (@AlakhbarNews) August 26, 2023

وتبين أن الموقوف زار لبنان في أيام عاشوراء الماضية، وكان يتجوّل في بعض أحياء الضاحية الجنوبية.

وعند الاشتباه به، تمّت ملاحقته، وعندها عمد الأمن العام إلى تتبّع اتصالاته ومكان إقامته في أحد الفنادق، وعند محاولته الخروج من لبنان جرى توقيفه.

اعترافات المتهم الروسي

وأقر المواطن الروسي، بأنه تم تجنيده من قبل الاستخبارات الإسرائيلية منذ وقت غير قصير، وأنه تلقى تعليمات بالتوجه إلى لبنان. وجرى تزويده بخرائط تخصّ أمكنة وتجمعات ومنشآت عائدة لحزب الله. وطلب إليه الذهاب إلى تلك العناوين وتفقّدها وتصويرها إن أمكن.

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كما اعترف أنه زار الضاحية أكثر من مرة، وأنه كان يعمل على جمع معطيات لمطابقتها مع معلومات سابقة موجودة لدى مشغّليه.

وخلال التحقيق مع زوجته، أقرّت بمعرفتها بعمل زوجها وأنها تساعده في مهامه.

تواصل مع السفارة الروسية

وجرى التواصل بين الأمن العام والسفارة الروسية في بيروت، لإطلاعها على طبيعة التوقيف، قبل أن تتم إحالته مع محاضر التحقيق إلى القضاء العسكري للادّعاء عليه.

يُشار إلى أن المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء إلياس البيسري، كان قد أعلن في احتفال بذكرى تأسيس الأمن العام عن توقيف شبكة تجسّس لمصلحة إسرائيل في مطار بيروت، مؤلّفة من شخصين، حاولا مغادرة لبنان.