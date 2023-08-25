نيمار يُفاجئ “وعد” السعودية في عيد ميلادها.. لقاء صُدفة أشعل مواقع التواصل (شاهد)

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وطن- وسط حيرة ودهشة اعترت ملامحها، وثقت الفنانة السعودية “وعد” لحظة مصادفتها للاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، بالمطعم التي كانت تحتفل فيه بعيد ميلادها.

وقالت الفنانة وعد بطرافة: “نيمار ماجه سلم على راسي وقالي هابي بيرث داي، ماله حق مع إني هلالية.. يازينه طول الوقت قاعد وماسك الجوال. وال معايا نصراويين ليش قاعدين يصوروه ما أدري“.

وكان نادي الهلال السعودي لكرة القدم أعلن رسميا تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الأحد 13 آب الجاري، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، ليصبح نيمار أحدث النجوم العالميين الكبار المنضمين إلى الدوري السعودي.

الفنانة وعد مع نيمار في احد المطاعم. 🤩💚 pic.twitter.com/bYDhQNnnfs — Golden Dose (@GoldenDose) August 24, 2023

من هي وعد؟

و “وعد” أو حنان بكر يونس، من مواليد 16 أغسطس 1971، هي مغنية و‌ممثلة سعودية كان لها حضور في عالم الأضواء بالسعودية في وقت مبكّر من حياتها.

حيث شاركت بطفولتها بالتمثيل في أول فيلم سينمائي سعودي “موعد مع المجهول” بعام 1981، بدأت في مسيرتها معتمدة على موهبتها الفنية وقدراتها الصوتية التي أشاد بها المتابعون والنقاد.