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رياضة

موعد مباراة النصر ضد الفتح والتشكيلة في الدوري السعودي روشن

منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي روشن 2023

كتب فارس أبو شيحة
مباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي
نجوم النصر السعودي
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وطن- يستعد فريق النصر لمباراة قوية قادمة أمام الفتح، الجمعة، في ختام منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي روشن 2023.

ويستضيف ملعب ” استاد الأمير عبد الله بن جلوي”، مباراة النصر ضد الفتح السعودي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية وفلسطين.

كما وستكون بتوقيت مصر (القاهرة)، عند الساعة الثامنة مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان في تمام الساعة العاشرة مساءً.

موعد مباراة النصر ضد الفتح

فيما ستكون المباراة بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة السابعة مساءً.

وستبث المباراة بين كلا الفريقين على شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية، الناقلة الحصرية لمنافسات الدوري السعودي روشن لهذا الموسم.

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كما وستنقل مباراة النصر السعودي ضد الفتح، على قناة (SSC SPORT 1 HD)، بتردد على القمر الصناعي (عرب سات) 12417. ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

معلق مباراة النصر ضد الفتح

ومن المقرر أن يعلق على أحداث مباراة النصر والفتح، على شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية، المعلق السعودي جعفر الصليح.

تشكيلة النصر ضد الفتح

ولعب المدرب البرتغالي كاسترو، المباراة القوية أمام الفتح، بتشكيلة أساسية متوقعة، في منافسات الدوري السعودي روشن، كما يلي:

حراسة المرمى: نوافق العقيدي.

دفاع النصر: غيسلان كونان، آل فتيل، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

تدريبات النصر السعودي
تدريبات النصر السعودي استعدادا لمواجهة الفتح في الدوري السعودي

خط الوسط: علي الصليهم، بروزوفيتش، عبد الله الخيبري.

هجوم الفريق: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، تاليسكا.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

ويحتل فريق الفتح المركز السادس من جدول ترتيب الدوري السعودي روشن برصيد 4 نقاط، على عكس النصر الذي يحتل المركز ال16 بدون أي من النقاط بعد خسارتين على التوالي في الدوري الممتاز حتى الآن.

المصدروطن + النصر السعودي تويتر + الفتح السعودي تويتر

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