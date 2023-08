ما فعلته فتاة سعودية خلال مباراة الأهلي والأخدود يُشعل التفاعل في المملكة (شاهد)

- Advertisement -

وطن- عندما يتعلق الأمر بكرة القدم، يمكن أن تحدث لحظات طريفة وغير متوقعة في أي لحظة. وهو ذات ماحدث في مباراة مثيرة جمعت بين النادي الأهلي ونادي الاخدود في دوري روشن السعودي، مساء أمس الخميس، شهد خلالها المشجعون لقطة غريبة وطريفة استحقت الاهتمام.

في الدقائق الأخيرة من العمر الأصلي للمباراة (دق 78)، وعندما كانت نتيجة المباراة تشير إلى تعادل مثير بين الفريقين، لاحظ المشجعون شيئًا غير متوقع على الشاشة الكبيرة في الملعب. كانت لقطة لـ فتاة تقوم بمسح عرق شخص آخر كان جالساً بالقرب منها، بشكل طريف أثناء متابعته للمباراة بتركيز كبير.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر مقطع الفيديو بشكل فيروسي على عشرات الصفحات ورافقه آلاف التعليقات وردود الأفعال حوله.

وبينما انتشر مقطع الفيديو بمزاعم أن “الفتاة كانت تمسح عرق زوجها”. تؤكد “وطن” أنه لم يتسنّ لها التثبت بشكل مستقل من هوية الفتاة والطرف الثاني وما حقيقة علاقتهما سواء إذا كانا “زوجان” أو “إخوة”.

رصدت “وطن” بعض التعليقات المرافقة لمقطع الفيديو الذي تداوله كثيرون تحت عنوان “لقطة اليوم، امرأة تمسح عرق زوجها”.

حيث كتب البعض أن مقطع الفيديو كان عبارة عن “تجلٍ للتفاني وللمشاركة الكبيرة لهذه الزوجة في دعم زوجها وتشجيعه لفريقه المفضل”.

وجاء في تعليق آخر “كانت تمسح عرق زوجها بابتسامة على وجهها وبأسلوب لا يمكن إلا وصفه بالطريف”.

يٌشار أنه وفي الأثناء، لم يكن اللاعبون أو حتى المُدربون على الميدان على دراية بما يجري في المدرجات، ولكن المشجعون الذين شاهدوا اللقطة على الشاشة الكبيرة ابتسموا وهتفوا بصوت مرتفع.

هتافات كثيرة، دفعت المعلق السعودي “عبد الله الغامدي”، على تردّد قناة SSC 5 HD، للتفاعل معها بكلّ طرافة. حيث سُمع صوته وهو يضحك على اللقطة.

Could be us pic.twitter.com/qGfewwIPnC

— AMJ (@amjdll) August 24, 2023