ليفربول يصدم الاتحاد بشأن محمد صلاح!

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وطن – تتوالى التقارير والأخبار التي تتحدث عن قرب انتقال محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، الى نادي الاتحاد السعودي، لكن النادي الإنجليزي يصر على أن لاعبه ليس للبيع هذا الصيف.

وقالت صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” في وقت سابق أن اتحاد جدة عرض 100 مليون يورو على ليفربول، مقابل التخلي عن صلاح. فيما سيحصل بدوره على 200 مليون يورو إجمالي رواتبه بعقد لمدة 3 مواسم.

وقالت شبكة قنوت (بين إن سبورت) الرياضية القطرية، الخميس، إن محمد صلاح وافق على عرض الانتقال إلى الدوري السعودي الممتاز من بوابة الاتحاد بطل دوري روشن للموسم السابق.

وأشارت إلى أنّ “نادي ليفربول يستبعد بيع محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية الجارية. التي تنتهي مع بداية شهر سبتمبر القادم”.

🟣 🎥 تقرير خاص | مراسل beIN SPORTS يؤكد أن النجم المصري محمد صلاح أعطى موافقته للانضمام إلى الاتحاد السعودي هذا الصيف

🎙️تقرير | مهند الراميني @MohanadAlramini pic.twitter.com/4GKMekuePZ — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) August 24, 2023

ليفربول: محمد صلاح ليس للبيع هذا الصيف

لكن ليفربول عازم على الحفاظ على صلاح، الذي يتبقى عامين على العقد الذي وقعه الصيف الماضي، والذي يجعله اللاعب الأعلى أجرا في تاريخه. بحسب ما ذكرت الصحف الإنجليزية.ونقلت “سكاي نيوز”

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وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال رامي عباس، وكيل محمد صلاح، إن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا سعيد بالبقاء في أنفيلد.

وكتب عباس على منصة “إكس”، تويتر سابقا: “لو فكرنا في مغادرة ليفربول هذا العام. لما قمنا بتجديد العقد في الصيف الماضي. محمد لا يزال ملتزمًا مع ليفربول”.

وكان خبيرا الميركاتو، فابريزيو رومانو ورودي غاليتي، أكدا في وقت سابق أن موقف ليفربول واضح وثابت ولم يتغير، بأن اللاعب المصري لن يباع.

وشددا على أن الريدز لن يسمحوا برحيل اللاعب المصري.

وقال رومانو: “لقد كان ليفربول واضحًا مع محمد صلاح والاتحاد: لا نية للتفاوض، فهو ليس للبيع. عرض الاتحاد الفلكي لصلاح لا يزال ساريًا لإغراء صلاح. لكن الطريقة الوحيدة هي أن يفرض صلاح هذه الخطوة”.

وعلى افتراض أن صفقة انتقال محمد صلاح مع الاتحاد السعودي قد تمت، فإنّه سيزامل زميله السابق البرازيلي فابينيو والثنائي الفرنسي كريم بنزيما أسطورة ريال مدريد السابق. كذلك نغولو كانتي والبرتغالي جوتا الذي انضموا إلى صفوف الاتحاد السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.