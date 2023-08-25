فيزون وحركة إباحية .. صور الفنانة هيا مرعشلي تثير غضب الجمهور! (شاهد)

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وطن – من جديد، عادت الفنانة السورية هيا مرعشلي، لإثارة الجدل بين متابعيها بموقع انستغرام، عبر نشر صور جريئة، ظهرت فيها مرتدية “فيزون”، وتقوم بحركات مثيرة انتقدها الجمهور.

ونشرت هيا مرعشلي صوراً على حسابها في انستغرام، باللون الأبيض والأسود، وهي تقف أمام مرآة، حاملةً حقيبةً بيدها، لكنّ إحدى الصور أغضبت الجمهور، بسبب تعمّد الفنانة السورية إخراج لسانها، بطريقةٍ “إباحية”. حسب وصفهم

وانتقد متابعون طريقة التقاط الفنانة هيا مرعشلي تلك الصور، إضافة إلى لجوئها للقيام بحركات مثيرة، كإخراج لسانها، متسائلين عن السبب أو الهدف من وراء هكذا تصرفات .

وكتبت إحدى المتابعات: “هيا انتي بنت حلوة ومهضومة وتمثيلك كتير حلو يا ريت لما تتصوري ما تمدي لسانك بيكون احسن”.

بينما كتب آخر تعليقاً: “عيب عليكِ حركات المرهقات”.

في حين قالت متابعة ثالثة: “خسارتك ليه عم تضيعي حالك! انتي لازم تكوني اقوى نجمة في سوريا .. طلعتي طلعة قوية وينك؟؟؟؟”.

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وفي أغلب المنشورات التي تشاركها هيا مرعشلي على انستغرام، يتهمها الجمهور بتعمّد الإطلالات المثيرة والجريئة.