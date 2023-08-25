الجمعة, أغسطس 25, 2023
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حياتنا

فيزون وحركة إباحية .. صور الفنانة هيا مرعشلي تثير غضب الجمهور! (شاهد)

يتهم الجمهور الفنانة السورية بتعمّد الإطلالات المثيرة والجريئة

كتب أنس السالم
الفنانة هيا مرعشلي تستفز جمهورها بطريقة إخراج لسانها أمام المرآة
هيا مرعشلي تتعمد في إطلالاتها استفزاز جمهورها بحركات جريئة
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وطن – من جديد، عادت الفنانة السورية هيا مرعشلي، لإثارة الجدل بين متابعيها بموقع انستغرام، عبر نشر صور جريئة، ظهرت فيها مرتدية “فيزون”، وتقوم بحركات مثيرة انتقدها الجمهور.

ونشرت هيا مرعشلي صوراً على حسابها في انستغرام، باللون الأبيض والأسود، وهي تقف أمام مرآة، حاملةً حقيبةً بيدها، لكنّ إحدى الصور أغضبت الجمهور، بسبب تعمّد الفنانة السورية إخراج لسانها، بطريقةٍ “إباحية”. حسب وصفهم

الفنانة هيا مرعشلي تخرج لسانها بطريقة إباحية
الفنانة هيا مرعشلي تخرج لسانها بطريقة إباحية

وانتقد متابعون طريقة التقاط الفنانة هيا مرعشلي تلك الصور، إضافة إلى لجوئها للقيام بحركات مثيرة، كإخراج لسانها، متسائلين عن السبب أو الهدف من وراء هكذا تصرفات .

وكتبت إحدى المتابعات: “هيا انتي بنت حلوة ومهضومة وتمثيلك كتير حلو يا ريت لما تتصوري ما تمدي لسانك بيكون احسن”.

بينما كتب آخر تعليقاً: “عيب عليكِ حركات المرهقات”.

الفنانة السورية هيا مرعشلي
الفنانة السورية هيا مرعشلي

في حين قالت متابعة ثالثة: “خسارتك ليه عم تضيعي حالك! انتي لازم تكوني اقوى نجمة في سوريا .. طلعتي طلعة قوية وينك؟؟؟؟”.

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وفي أغلب المنشورات التي تشاركها هيا مرعشلي على انستغرام، يتهمها الجمهور بتعمّد الإطلالات المثيرة والجريئة.

المصدررصد وطن - انستغرام

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