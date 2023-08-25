الجمعة, أغسطس 25, 2023
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رياضة

شاهد هاتريك رونالدو في مباراة النصر والفتح بدوري روشن السعودي

الدون رونالدو يسجل الهاتريك رقم 63 في تاريخ مسيرته الكروية مع مختلف الأندية

كتب فارس أبو شيحة
كريستيانو رونالدو
هاتريك رونالدو في مباراة النصر والفتح
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وطن- سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، الهاتريك داخل مرمى شباك الفتح في ختام منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للدرجة الممتازة لكرة القدم.

وسجل الدون كرونالدو أسطورة البرتغال في عالم الكرة المستديرة صاحب 38 عاماً، الهاتريك التاريخي داخل مرمى الفريق المنافس الفتح، في الدقيقة ال38 وال55 وال90+6.

هاتريك رونالدو

كما ويعد هاتريك رونالدو رقم 63 في تاريخ مسيرته الكروية مع مختلف الأندية، وال33 بعد تجاوز عمره 30 عاماً.

وحقق فريق النصر السعودي الفوز العريض على منافسه الفتح، بخماسية نظيفة دون مقابل، في ختام الأسبوع الثالث من منافسات دوري روشن الممتاز.

مباراة النصر والفتح بدوري روشن السعودي

وسجل زميل الدون كريستيانو رونالدو السنغالي ساديو ماني ثنائية رائعة داخل مرمى الفتح، داخل واحدة من صناعة الدون البرتغالي في المباراة، عند الدقيقة ال27 وال81.

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كما وجاء الفوز الأول للفريق العالمي السعودي، بعد خسارتين متتاليتين في الجولات الماضية، أمام الاتفاق والتعاون.

وكان النصر السعودي قد نجح في التأهل إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023، بعد تحقيق الفوز على شباب الأهلي. برباعية ثمينة مقابل هدفين الأسبوع المنصرم.

رونالدو
كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي

مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي

وسيلتقي فريق النصر (العالمي) في المباراة القادمة. أمام منافسه الفتح، الثلاثاء، في منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن الممتاز لكرة القدم.

رونالدو وزميله ماني
احتفال رونالدو مع زميله السنغالي ماني

ويحتل فريق النصر المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن). برصيد 3 نقاط، كما وتجمد الفريق المنافس الفتح عند النقطة الرابعة  في المركز الثامن من الترتيب للموسم الجاري.

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