شاهد هاتريك رونالدو في مباراة النصر والفتح بدوري روشن السعودي

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وطن- سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، الهاتريك داخل مرمى شباك الفتح في ختام منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للدرجة الممتازة لكرة القدم.

وسجل الدون كرونالدو أسطورة البرتغال في عالم الكرة المستديرة صاحب 38 عاماً، الهاتريك التاريخي داخل مرمى الفريق المنافس الفتح، في الدقيقة ال38 وال55 وال90+6.

هاتريك رونالدو

كما ويعد هاتريك رونالدو رقم 63 في تاريخ مسيرته الكروية مع مختلف الأندية، وال33 بعد تجاوز عمره 30 عاماً.

وحقق فريق النصر السعودي الفوز العريض على منافسه الفتح، بخماسية نظيفة دون مقابل، في ختام الأسبوع الثالث من منافسات دوري روشن الممتاز.

التاريخــي .. تتبعه الأرقام 💛

الهاتريك الـ63 🤩 pic.twitter.com/1Hghw6mntn — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 25, 2023

مباراة النصر والفتح بدوري روشن السعودي

وسجل زميل الدون كريستيانو رونالدو السنغالي ساديو ماني ثنائية رائعة داخل مرمى الفتح، داخل واحدة من صناعة الدون البرتغالي في المباراة، عند الدقيقة ال27 وال81.

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كما وجاء الفوز الأول للفريق العالمي السعودي، بعد خسارتين متتاليتين في الجولات الماضية، أمام الاتفاق والتعاون.

في عام 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣

رونالدو الأكثر تسجيلًا للهاتريك 3 مرات في #دوري_روشن_السعودي 🔝#yallaRSL pic.twitter.com/RNHKepRqIW — دوري روشن السعودي (@SPL) August 25, 2023

وكان النصر السعودي قد نجح في التأهل إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023، بعد تحقيق الفوز على شباب الأهلي. برباعية ثمينة مقابل هدفين الأسبوع المنصرم.

مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي

وسيلتقي فريق النصر (العالمي) في المباراة القادمة. أمام منافسه الفتح، الثلاثاء، في منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن الممتاز لكرة القدم.

ويحتل فريق النصر المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن). برصيد 3 نقاط، كما وتجمد الفريق المنافس الفتح عند النقطة الرابعة في المركز الثامن من الترتيب للموسم الجاري.