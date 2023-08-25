سبب وفاة “براي وايت”.. المصارع الأمريكي الذي نعاه مشاهير WWE ونجوم هوليوود

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وطن- وسط دهشة وفزع عائلته ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، تُوفي الأمريكي ويندهام روتوندا المعروف باسم “براي وايت” نجم المصارعة وبطل “WWE” البالغ من العمر 36 عامًا، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس.

وبحسب ما ورد في وسائل إعلام أمريكية، فقد تُوفي وايت، بطل العالم في WWE ثلاث مرات، بعد إصابته بنوبة قلبية، بعد أن عانى من مشاكل صحية سببها فيروس كورونا في وقت سابق من هذا العام.

وفي الأثناء، تدفقت التعازي من جميع أنحاء عالم المصارعة، مع أمثال دواين “ذا روك” جونسون، وريك فلير، وأليكسا بليس، ومات هاردي وغيرهم الكثير الذين تفاعلوا مع وفاته الصادمة.

After Bray Wyatt’s sudden passing, WWE are putting everything on hold. Everything for Smackdown has been scrapped. All meetings are off. WWE are being focused for Windham’s family. 🙏 (BWE) pic.twitter.com/rxjqNEEH6E — Wrestlelamia.co.uk (@wrestlelamia) August 25, 2023

تاريخ حافل وعمر قصير

وكان براي وايت قد انضمّ إلى “WWE” في عام 2009، وله قاعدة جماهيرية كبيرة في أمريكا وحول العالم بوصفه واحداً من ألمع الوجوه في المجال.

ونشرت “شركة المصارعة المحترفة” المعروفة باسم (WWE) تعازيها الخاصة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “إكس” قائلة “تشعر WWE بالحزن عندما علمت بوفاة ويندهام روتوندا، المعروف أيضًا باسم براي وايت ، يوم الخميس 24 أغسطس عن عمر يناهز 36 عامًا. وتقدم WWE تعازيها لعائلة روتوندا وأصدقائه ومعجبيه.

WWE is saddened to learn that Windham Rotunda, also known as Bray Wyatt, passed away on Thursday, Aug. 24, at age 36. WWE extends its condolences to Rotunda’s family, friends and fans. pic.twitter.com/pabVuaKlnP — WWE (@WWE) August 24, 2023