سبب وفاة “براي وايت”.. المصارع الأمريكي الذي نعاه مشاهير WWE ونجوم هوليوود

وطن- وسط دهشة وفزع عائلته ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، تُوفي الأمريكي ويندهام روتوندا المعروف باسم “براي وايت” نجم المصارعة وبطل “WWE” البالغ من العمر 36 عامًا، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس.

وبحسب ما ورد في وسائل إعلام أمريكية، فقد تُوفي وايت، بطل العالم في WWE ثلاث مرات، بعد إصابته بنوبة قلبية، بعد أن عانى من مشاكل صحية سببها فيروس كورونا في وقت سابق من هذا العام.

وفي الأثناء، تدفقت التعازي من جميع أنحاء عالم المصارعة، مع أمثال دواين “ذا روك” جونسون، وريك فلير، وأليكسا بليس، ومات هاردي وغيرهم الكثير الذين تفاعلوا مع وفاته الصادمة.

After Bray Wyatt’s sudden passing, WWE are putting everything on hold. Everything for Smackdown has been scrapped. All meetings are off.

WWE are being focused for Windham’s family. 🙏

