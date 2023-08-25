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حياتنا

سبب وفاة “براي وايت”.. المصارع الأمريكي الذي نعاه مشاهير WWE ونجوم هوليوود

تاريخ حافل وعمر قصير: الرحيل المفاجئ لنجم المصارعة "براي وايت"

كتب فهمي الورغمي
وفاة براي وايت
نجم المصارعة وبطل "WWE" الأمريكي ويندهام روتوندا المعروف باسم "براي وايت"
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وطن- وسط دهشة وفزع عائلته ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، تُوفي الأمريكي ويندهام روتوندا المعروف باسم “براي وايت” نجم المصارعة وبطل “WWE” البالغ من العمر 36 عامًا، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس.

وبحسب ما ورد في وسائل إعلام أمريكية، فقد تُوفي وايت، بطل العالم في WWE ثلاث مرات، بعد إصابته بنوبة قلبية، بعد أن عانى من مشاكل صحية سببها فيروس كورونا في وقت سابق من هذا العام.

وفي الأثناء، تدفقت التعازي من جميع أنحاء عالم المصارعة، مع أمثال دواين “ذا روك” جونسون، وريك فلير، وأليكسا بليس، ومات هاردي وغيرهم الكثير الذين تفاعلوا مع وفاته الصادمة.

تاريخ حافل وعمر قصير

وكان براي وايت قد انضمّ إلى “WWE” في عام 2009، وله قاعدة جماهيرية كبيرة في أمريكا وحول العالم بوصفه واحداً من ألمع الوجوه في المجال.

ونشرت “شركة المصارعة المحترفة” المعروفة باسم (WWE) تعازيها الخاصة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “إكس” قائلة “تشعر WWE بالحزن عندما علمت بوفاة ويندهام روتوندا، المعروف أيضًا باسم براي وايت ، يوم الخميس 24 أغسطس عن عمر يناهز 36 عامًا. وتقدم WWE تعازيها لعائلة روتوندا وأصدقائه ومعجبيه.

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المصدرتويتر، وطن

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