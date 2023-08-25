الجمعة, أغسطس 25, 2023
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حياتنا

دنيا بطمة تكشف بطنها وصرتها بفستان أحمر شفاف في أمسية شعبية (فيديو)

لجأت دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بطمة إلى القضاء ضد الفنانة المغربية سعيدة شرف و اليوتيوبر “ولد الشينوية”

كتب رفيف عبدالله
دنيا بطمة تكشف بطنها وصرتها بفستان أحمر شفاف في أمسية شعبية (فيديو)
دنيا بطمة
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وطن- أحيت الفنانة المغربية دنيا بطمة، أمسية شعبية في الدار البيضاء أمس، بفستان أحمر مثير مكشوف البطن.

وشاركت دنيا بطمة جمهورها لقطات ومقاطع من الأمسية عبر خاصية الستوري عبر حسابها على انستجرام.

فستان شفاف

وظهرت دنيا بطمة بفستان أحمر مثير، شفاف من المنتصف ما كشف بطنها وصرتها بوضوح.

كما تميز فستان دنيا المثير، بفتحة جانبية من الأسفل تكشف ساقها.

وتركت الفنانة المغربية شعرها منسدلاً مع تعرجات واسعة.

ولم تكتف دنيا بالفستان المثير، بل أضفت المزيد من الإثارة بالرقص واستعراض المؤخرة بشكل صريح.

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دنيا بطمة تكشف بطنها وصرتها بفستان أحمر
تصورت الفنانة المغربية بهذه الطريقة لتستعرض المؤخرة

القضاء مرة أخرى

في سياق آخر، لجأت دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بطمة إلى القضاء ضد الفنانة المغربية سعيدة شرف واليوتيوبر “ولد الشينوية”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأمر يتعلق بقضية “حمزة مون بيبي“.

ورفعت الشقيقتان قضية ضد “ولد الشينوية” على خلفية السب و القذف و التشهير بهما. عكس سعيدة شرف التي تم استدعائها على خلفية قضية “حمزة مون بيبي”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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