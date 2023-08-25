حقيقة تعاطي فاطمة المؤمن المخدّرات قبل حادث الكويت.. وفاة شخصين و تفاصيل مروّعة

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وطن- أثارت الفاشينيستا الكويتية “فاطمة المؤمن” ردود فعل واسعة حولها بعد حديث وسائل إعلام محلّية عن تسببها بحادث مروري أليم، في وقت مبكّر أمس الخميس.

وووقع الحادث، حسب ماذكرت مصادر إعلامية متطابقة، نتيجة قيامها بتجاوز الإشارة الحمراء عند تقاطع السور مع الملك فهد، والذي أدى إلى وفاة مُواطنيها “يوسف بدر الكعمي” و “وليد جاسم بن زنيوط المطيري”.

وانطلقت وزارة الداخلية الكويتية مباشرة، في التحرّي حول أسباب وأطوار الحادثة، وسط تأكيدات من الوزير المُشرف على حقيبتها أنه “لن يسمح بأيّ تدخّلات”.

يُشار أن فاطمة عصام حمد المؤمن هي خبيرة تجميل، فاشنيستا، مدونة أزياء كويتية وتبلغ من العمر 30 عاماً وبدأت في عالم الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2014.

الكويت: الفاشنيستا فاطمة المؤمن تتسبب بحادث أودى بحياة مواطنين كويتيين مع فرارها من موقع الحادث.

(شبكة الكويت) pic.twitter.com/NYz9q9C7TO — Golden Dose (@GoldenDose) August 24, 2023

وزير الداخلية يُتابع الحادث

قال وزير الداخلية الكويتي “الشيخ طلال الخالد” في تصريحات لوسائل إعلام محليّة أنه “يتابع سير التحقيقات في قضية الفاشينستا بنفسه، ولن يسمح بأي تدخلات تؤثر على سير القضية”.

وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد :

• يتابع سير التحقيقات في قضية الفاشينستا بنفسه ، ولن يسمح بأي تدخلات تؤثر على سير القضية .#وزير_الداخلية#الداخلية#وزارة_الداخلية#فاشينستا pic.twitter.com/rw6djJtLnn — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) August 25, 2023

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وكان النائب الأول ووزير الداخلية، الشيخ طلال الخالد الصباح، قد أدى واجب العزاء لأسرة المتوفيّ “يوسف بدر الكعمي”، اليوم الجمعة، و “وعد وأقسم أن تجرى التحقيقات بدون وساطه أو انحراف عن العدالة”، حسب مانقلت وسائل إعلام محلية.

عاجل – وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الصباح يزور أسرة المرحوم يوسـف الكعمي : وعد و أقسم بالله بإنه التحقيقات ستجري دون وسايط ودون انحراف عن سير العدالة. #فاطمه_المومن#العناية_المركزة pic.twitter.com/LkK2cfyIg4 — الحقيقة (@ALHAKEA) August 25, 2023

كما أدّى وزير الداخلية زيارة ثانية إلى منزل ذوي المتوفي “وليد جاسم بن زنيوط المطيري” بمنطقة العمرية لمواساتهم ولتقديم واجب العزاء لعائلة الضحية الثانية في حادثة السير.

القبض على الفاشنيستا فاطمة المؤمن

أعلنت الشرطة الكويتية إلقاء القبض على الفاشينيستا الكويتية “فاطمة المؤمن“، مساء أمس الخميس. وكشفت وسائل إعلام محلية أنه “تم إجراء تحليل دم للفاشينيستا، واتضح أنها تحت تأثير المخدرات والكحول”.

وجاء في منشور لصفحة “المجلس” الكويتية أن “مواطنة كويتية “الفاشنيستا” تسببت بحادث اصطدام بين سيارتين، بعد أن تجاوزت الإشارة الحمراء، حيث كانت بحالة غير طبيعية”.

المواطنة «الفاشنيستا» المتسببة بوفاة مواطنين تجاوزت الاشارة الحمراء عند تقاطع السور مع الملك فهد وكانت بحالة غير طبيعية.

• حُجزت عن أمر التحقيق بـ3 تهم وهي (قيادة السيارة بحالة غير طبيعية والقتل الخطأ وتجاوز الاشارة الحمراء) ولا زالت الفتاة محجوزة. https://t.co/PZGeEUDugT — المجلس (@Almajlliss) August 24, 2023

وعن تفاصيل الحادثة قالت الصفحة أنه “تم نقل المصابين إلى العناية المركزة، فيما هربت “الفاشينيستا” من مكان الحادث قبل أن يتم إلقاء القبض عليها، وحجزها ثم إحالتها إلى مخفر شرطة الضاحية.

حادث أليم وسيارة “بنتلي”

أظهر فيديو متداول لسيارة الفاشينيستا فاطمة المؤمن، التي تسببت في الحادث المروري وأودى بحياة شخصين، بشاعة الحادث وشدّته.

حيث وثّق المقطع الحالة السيئة التي أصبحت عليها السيارة بعد الحادث. وأظهرت الصور سيارة مشهورة سناب شات، من نوع بنتلي، وقد لحقت بها أضرار كبيرة من المقدمة بسبب الحادث.