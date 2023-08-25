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حقيقة تعاطي فاطمة المؤمن المخدّرات قبل حادث الكويت.. وفاة شخصين و تفاصيل مروّعة

التفاصيل الكاملة لحادث الفاشينيستا فاطمة المؤمن: من تجاوز الإشارة الحمراء إلى القبض عليها بتهمة القتل الخطأ.

كتب فهمي الورغمي
حقيقة تعاطي فاطمة المؤمن المخدّرات قبل حادث الكويت.. وفاة شخصين و تفاصيل مروّعة
الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن
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وطن- أثارت الفاشينيستا الكويتية “فاطمة المؤمن” ردود فعل واسعة حولها بعد حديث وسائل إعلام محلّية عن تسببها بحادث مروري أليم، في وقت مبكّر أمس الخميس.

وووقع الحادث، حسب ماذكرت مصادر إعلامية متطابقة، نتيجة قيامها بتجاوز الإشارة الحمراء عند تقاطع السور مع الملك فهد، والذي أدى إلى وفاة مُواطنيها “يوسف بدر الكعمي” و “وليد جاسم بن زنيوط المطيري”.

وانطلقت وزارة الداخلية الكويتية مباشرة، في التحرّي حول أسباب وأطوار الحادثة، وسط تأكيدات من الوزير المُشرف على حقيبتها أنه “لن يسمح بأيّ تدخّلات”.

يُشار أن فاطمة عصام حمد المؤمن هي خبيرة تجميل، فاشنيستا، مدونة أزياء كويتية وتبلغ من العمر 30 عاماً وبدأت في عالم الشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2014.

وزير الداخلية يُتابع الحادث

قال وزير الداخلية الكويتي “الشيخ طلال الخالد” في تصريحات لوسائل إعلام محليّة أنه “يتابع سير التحقيقات في قضية الفاشينستا بنفسه، ولن يسمح بأي تدخلات تؤثر على سير القضية”.

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وكان النائب الأول ووزير الداخلية، الشيخ طلال الخالد الصباح، قد أدى واجب العزاء لأسرة المتوفيّ “يوسف بدر الكعمي”، اليوم الجمعة، و “وعد وأقسم أن تجرى التحقيقات بدون وساطه أو انحراف عن العدالة”، حسب مانقلت وسائل إعلام محلية.

كما أدّى وزير الداخلية زيارة ثانية إلى منزل ذوي المتوفي “وليد جاسم بن زنيوط المطيري” بمنطقة العمرية لمواساتهم ولتقديم واجب العزاء لعائلة الضحية الثانية في حادثة السير.

القبض على الفاشنيستا فاطمة المؤمن

أعلنت الشرطة الكويتية إلقاء القبض على الفاشينيستا الكويتية “فاطمة المؤمن“، مساء أمس الخميس. وكشفت وسائل إعلام محلية أنه “تم إجراء تحليل دم للفاشينيستا، واتضح أنها تحت تأثير المخدرات والكحول”.

وجاء في منشور لصفحة “المجلس” الكويتية أن “مواطنة كويتية “الفاشنيستا” تسببت بحادث اصطدام بين سيارتين، بعد أن تجاوزت الإشارة الحمراء، حيث كانت بحالة غير طبيعية”.

وعن تفاصيل الحادثة قالت الصفحة أنه “تم نقل المصابين إلى العناية المركزة، فيما هربت “الفاشينيستا” من مكان الحادث قبل أن يتم إلقاء القبض عليها، وحجزها ثم إحالتها إلى مخفر شرطة الضاحية.

حادث أليم وسيارة “بنتلي”

أظهر فيديو متداول لسيارة الفاشينيستا فاطمة المؤمن، التي تسببت في الحادث المروري وأودى بحياة شخصين، بشاعة الحادث وشدّته.

حيث وثّق المقطع الحالة السيئة التي أصبحت عليها السيارة بعد الحادث. وأظهرت الصور سيارة مشهورة سناب شات، من نوع بنتلي، وقد لحقت بها أضرار كبيرة من المقدمة بسبب الحادث.

المصدرتويتر، وطن

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