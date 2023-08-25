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جزائري يستحوذ على سيارة نادرة لملك المغرب السابق محمد الخامس.. ما حقيقة الأخبار المُتداولة؟

كيف تمكن هذا الجزائري من الحصول على سيارة نادرة وما هي القصة الحقيقية وراء هذا الحدث المثير؟

كتب فهمي الورغمي
جزائري يستحوذ على سيارة نادرة لملك المغرب السابق محمد الخامس.. ما حقيقة الأخبار المُتداولة؟
جزائري يستحوذ على سيارة نادرة لملك المغرب محمد الخامس
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وطن- تم بيع سيارة فيراري 250 جي تي كوبيه سبيسيال موديل 1956، كانت مملوكة لمحمد الخامس، ملك المغرب السابق، نهاية الأسبوع الماضي في كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

وبينما لم تنشر اللجنة المُشرفة على المزاد أيّ معلومات عن المشتري، قال موقع “أفريك” أنه “يمكن أن يكون جزائريا”. لافتا أنه في حال تمّت تلك الصفقة سيُعتبر الأمر بمثابة “غنيمة حرب”.

وفي التفاصيل ذكر الموقع الناطق بالفرنسية أن “أسبوع مونتيري للسيارات” في كاليفورنيا، وهو معرض مزاد سيارات RM Sotheby’s، أقيم في نهاية الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة.

ولفت أن الفرصة التي تم استغلالها لعرض المجموعة الجميلة التي تسمى “Lost & Found” (المفقود والموجود) للبيع. وضمنها تم عرض ما لا يقل عن 20 سيارة فيراري، ناجية من إعصار تشارلي، الذي ضرب أمريكا عام 2004، لهواة البحث وتجميع السيارات الأيقونية.

فيراري محمد الخامس في الجزائر؟

قال الموقع أنه من بين السيارات المعروضة للبيع، سيارة “فيراري 250 جي تي كوبيه سبيشال موديل 1956″، والتي كانت مملوكة للراحل محمد الخامس.

وكان ملك المغرب الراحل هو المالك الأول لهذه القطعة النادرة. وقُدر سعرها قبل المزاد بما يتراوح بين 1.7 و2.3 مليون دولار.

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فيراري محمد الخامس في الجزائر
فيراري محمد الخامس في الجزائر

مع الهيكل رقم 0469 GT، وجدت السيارة مشتريًا في نهاية هذا الأسبوع، دون مزيد من التفاصيل. وبالفعل، لم يتم الكشف عن أي من المشتري، ناهيك عن سعر البيع، حسب ذات المصدر.

وحسب تقرير موقع “أفريك” فإنّه “من الممكن أن تنتهي السيارة في أيدي جزائري والذي سيُحولها بعد ذلك إلى غنيمة حرب”.

ولفت الموقع المُتخصص في متابعة شؤون القارة الأفريقية أنّ “الاستحواذ على الممتلكات الملكية، هو ما لا يمكن اعتباره إلا علامة على هيمنة الجارة الجزائرية على المملكة”، على حدّ تعبيره.

وأشار إن تلك العلامة يمكن التأكد منها “نظرا للتنافس الشديد بين الجزائر والمغرب اللذين لا يُقدّمان هديّة لبعضهما البعض” على حدّ قوله.

أسبوع مونتيري للسيارات

تأسس أسبوع مونتيري للسيارات عام 1950 في كاليفورنيا (الولايات المتحدة الأمريكية)، وهو معرض دولي كبير للسيارات لهواة جمع السيارات الاستثنائية.

ويقام هذا الحدث، الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى محبي السيارات، سنويًا. يتم تنظيمه خلال أي عطلة نهاية أسبوع في شهر أغسطس.

اغتنم المُنظّمون الفرصة، هذا العام، لطرح العديد من السيارات الاستثنائية والعينات النادرة للبيع. يعد هذا المعرض مكانًا رئيسيًا للقاء لهواة جمع السيارات.

المصدرأفريك ,تويتر، وطن

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