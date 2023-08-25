ترتيب الدوري الإسباني 2023 بعد فوز ريال مدريد الصعب على سيلتا فيغو

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وطن- اعتلى فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2023، بعد فوزه بشق الأنفس على نظيره سيلتا فيغو بهدف نظيف دون رد، في منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وسجل ريال مدريد هدف الفوز الوحيد في المباراة داخل مرمى شباك سيلتا فيغو، ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز، عن طريق اللاعب جود بيلينغهام في الدقيقة 81.

مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو

وكان فريق سيلتا فيغو الأكثر تسديداً باتجاه شباك مرمى ريال مدريد برصيد 13 تسديدة، فيما وصلت عدد تسديدات الملكي في المباراة برصيد10 تسديدات.

كما وتفوق ريال مدريد على مستوى الاستحواذ على الكرة بنسبة 64%، فيما وصلت استحواذ سيلتا فيغو في المباراة بنسبة 36% في المباراة.

وسيواجه ريال مدريد في المباراة القادمة أمام خيتافي، في منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، مطلع الأسبوع القادم.

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ترتيب الدوري الإسباني 2023

كما وجاء ترتيب الدوري الإسباني 2023، بعد فوز ريال مدريد على سيلتا فيغو بهدف نظيف دون رد، على النحو الآتي:

ريال مدريد 9 نقاط.

رايو فاليكانو 6 نقاط.

فالنسيا 6 نقاط.

غيرونا 4 نقاط.

أتلتيكو مدريد 4 نقاط.

برشلونة 4 نقاط.

ريال بيتيس 4 نقاط.

ألافيس 3 نقاط.

أوساسونا 3 نقاط.

فياريال 3 نقاط.

أتلتيك بيلباو 3 نقاط.

ريال سوسيداد 3 نقاط.

قادش 3 نقاط.

لاس بالماس نقطتين.

مايوركا نقطة واحدة.

سيلتا فيغو نقطة واحدة.

خيتافي نقطة واحدة.

إشبيلية بدون أي نقاط.

ألمريه بدون أي نقاط.

غرناطة بدون أي نقاط.