الجمعة, أغسطس 25, 2023
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بيلا حديد تثير جنون ايتمار بن غفير بما نشرته عنه .. شاهد كيف ردّ عليها ببجاحة

ادلى المتطرف بن غفير بتصريحاتٍ عنصرية ضد الفلسطينيين، قائلاً إن ما أسماه حقه وعائلته بالحركة في الضفة الغربية يفوق حق العرب!

كتب أنس السالم
ايتمار بن غفير يهاجم بيلا حديد
ايتمار بن غفير وصف بيلا حديد في تغريدته بأنها "عدوة إسرائيل" ، وفق زعمه
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وطن – أثار منشور شاركته عارضة الأزياء الأمريكية ذو الأصول الفلسطينية بيلا حديد، غضب وجنون وزير ما يسمى الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير .

والفيديو الذي شاركته بيلا حديد على خاصية “ستوري” حسابها في انستغرام، من حساب مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم“، يظهر فيه “بن غفير” يدلي بتصريحاتٍ عنصرية ضد الفلسطينيين، قائلاً إن ما أسماه حقه وعائلته بالحركة في الضفة الغربية يفوق حق العرب.

 

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بن غفير: “حقي وعائلتي بالحركة في الضفة يفوق حق العرب”

في حين قال الوزير المتطرف: “حقي وحق زوجتي وأولادي في التنقل على طرقات الضفة الغربية أهم من حق العرب في حرية الحركة”.

كام أضاف بن غفير: “هذا هو الواقع، هذه هي الحقيقة. حقي في الحياة يسبق حقهم (العرب) في حرية التنقل”.

ويدعو بن غفير إلى فرض قيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية بداعي منع العمليات ضد المستوطنين الإسرائيليين.

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ايتمار بن غفير زعم ان ما أسماه حقه وعائلته بالحركة في الضفة الغربية يفوق حق العرب
ايتمار بن غفير زعم ان ما أسماه حقه وعائلته بالحركة في الضفة الغربية يفوق حق العرب

كما شاركت بيلا حديد، مقاطع فيديو، تظهر انتهاكات جنود الاحتلال والمستوطنين الاسراائيليين بحقّ الفلسطينيين، وهو الأمر الذي لم يرُق للوزير المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو.

ايتمار بن غفير غاضب من بيلا حديد: “لن أعتذر ولن أتراجع عن تصريحاتي”!

ونشر إيتمار بن غفير رسالةً عبر حسابه في منصة X “تويتر سابقا”، وجهها إلى العارضة بيلا حديد، واصفها إياها بأنها “عدوّة إسرائيل” . حسب تعبيره

وكتب: ” إلى عدوة اسرائيل بيلا حديد، صباح الخير – رأيت بالأمس أنك أخذت مقطعًا من مقابلتي وقمتِ بنشره للعالم كله لتظهر أنني عنصري وحاقد. أدعوكم إلى كريات أربع لتروا كيف نعيش هنا، وكيف يُقتل هنا كل يوم يهود لم يرتكبوا أي خطأ تجاه أي شخص في حياتهم. وما هي التهديدات التي تتلقاها زوجتي وأطفالي كل يوم من الفلسطينيين الذين يعيشون هنا بجانبي”.

كما تابع: “لذا، نعم، إن حقي وحق اليهود في التنقل والعودة إلى ديارهم بأمان على طرق الضفة الغربية مقدم على حق الفلسطينيين الذين يرموننا بالحجارة ويقتلوننا. لن أعتذر ولا أتراجع عن تصريحاتي، سأقولها 1000 مرة أخرى أيضًا.”

بينما لعارضة الأزياء الأمريكية ذو الأصول الفلسطينية بيلا حديد، عديد المواقف الرافضة للاحتلال الاسرائيلي، والمؤيدة لحقوق الفلسطينيين، تشاركها مع ملايين المتابعين لديها على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

المصدررصد وطن (منصة X) - انستغرام - مواقع الكترونية

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