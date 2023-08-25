الجمعة, أغسطس 25, 2023
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امرأة متزوجة من رجل معاق تكشف كيف يمارسان العلاقة الجنسية (صور)

قال الزوج إنه على الرغم من إعاقته، لديه "وظيفة جنسية طبيعية"، وهو أمر لا يدركه الكثيرون

كتب أنس السالم
امرأة متزوجة من رجل معاق قررت الحديث عن حياتهما الجنسية
الزوجين "شين وهانا بورك" قاما بتوثيق علاقتهما المختلفة على مواقع التواص
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وطن – نشرت صحيفة thesun البريطانية، تقريراً عن امرأة متزوجة من رجل معاق، قررت الحديث عن حياتهما الجنسية، وكيف تغيرت خلال زواجهما، بسبب كثرة التعليقات التي تتعرّض لها.

وفق الصحيفة فإنّ الزوجين “شين وهانا بورك”، قاما بتوثيق علاقتهما على مواقع التواصل المختلفة في كل من “يوتيوب وإنستغرام، وعبر البودكاست”.

وولد “شين” مع ضمور العضلات الشوكي، وكان يستخدم كرسيًا متحركًا منذ أن كان عمره سنتين.

امرأة متزوجة من رجل معاق
ولد “شين” بمرض ضمور العضلات الشوكي ويستخدم كرسيًا متحركًا وعمره سنتين

وتعرضت “هانا” للإنتقاد من قبل أشخاص يتساءلون لماذا أرادت أن تدخل في علاقة مع شخص معاق!.

وردّت “هانا” بقولها: “هذا أمر لا يصدق تمامًا”.

امرأة متزوجة من رجل معاق ..لكنّ والزوج لديه “وظيفة جنسية طبيعية”

وأضافت أنه في المراحل الأولى من علاقتهما، لم يعتقد الناس أنهما في علاقة حقيقية.بحسب تقرير الصحيفة

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كما كشف الزوجان أيضًا أن واحدة من أكثر الأسئلة شيوعًا التي يتلقونها هي عن حياتهما الجنسية.

وشرح “شين” أنه على الرغم من إعاقته، لديه “وظيفة جنسية طبيعية”، وهو أمر لا يدركه الكثيرون.

بينما قالت “هانا” إنها لم تشك أبدًا في أنها وزوجها سيكون لديهما نوع من الحياة الجنسية.

وتذكر أن “شين” كان متوترًا خلال أولى لقاءاتهما الجنسية.

قال "شين" أنه على الرغم من إعاقته إلا أنّ لديه "وظيفة جنسية طبيعية"
قال “شين” أنه على الرغم من إعاقته إلا أنّ لديه “وظيفة جنسية طبيعية”

الآن، بعد أن كان الزوجان معًا لمدة سبع سنوات، أدركوا أن احتياجاتهما الحميمة قد تغيرت.

وقال شين: “بلا شك، حميميتنا مختلفة عما كانت عليه عندما التقينا”.

واوضح: “عندما كانت هانا تزورني في عطلات نهاية الأسبوع من الجامعة، كانت الرغبة والحاجة إلى الاقتراب الجسدي قوية. الآن، نعيش معًا. لذا الإلحاح ليس كما كان”.

واعترف الزوجان أنهما مثل الآخرين اضطرا للتعامل مع الاختلافات في الرغبة الجنسية.

اعترف الزوجان مثل الآخرين أنهما اضطرا للتعامل مع الاختلافات في الرغبة الجنسية
وفق الزوجة فإن زوجها المعاق كان متوترًا خلال أولى لقاءاتهما الجنسية

وقال شين: “التواصل والاعتراف بأننا لن نكون دائمًا على نفس الحال”.

الآن، شين وهانا ينتقلان إلى المرحلة التالية من علاقتهما حيث أعلنوا أنهما بدءا في علاجات التلقيح الصناعي بعد أن “حاولوا عبر الطريقة التقليدية لمدة سنتين” دون نجاح.

المصدرthesun - ترجمة وتحرير وطن

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