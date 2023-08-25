الجمعة, أغسطس 25, 2023
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أي خسائر تتكبدها الإمارات بعد مصرع يفغيني بريغوجين؟.. أكاديمي شهير يجيب

وزارة الخزانة الأميركية كانت قد فرضت عقوبات على كيانات في الإمارات لتورطها في تعاملات غير مشروعة بالذهب لتمويل مجموعة فاغنر

كتب خالد السعدي
أي خسائر تتكبدها الإمارات بعد مصرع يفغيني بريغوجين؟.. أكاديمي شهير يجيب
يفغيني بريغوجين
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وطن- كشف الأكاديمي السوداني البارز تاج السر عثمان، عن الخسائر التي تتكبدها دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب مصرع زعيم مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين.

وقال تاج السر عثمان في تغريدة عبر حسابه بموقع “إكس” (تويتر سابقا): “نعزي الإمارات في مصرع زعيم فاغنر أحد أبرز مقاوليها لشركات الإرتزاق، الذي سبق أن تعاقدت معه للعبث في ليبيا وكانت قاب قوسين أو أدنى من التعاقد معه للعبث في إفريقيا و إسناد مرتزقة الجنجويد في السودان”.

وأضاف: “هلاكه لا يعني توقف العبث ولكنه بالتأكيد رسم الحزن على داعميه”.

عقوبات على كيانات إماراتية

وكثيرا ما أثيرت حالة من الجدل بخصوص علاقة دولة الإمارات بمجموعة فاغنر القتالية، فيما كانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت – في نهاية يونيو الماضي – عقوبات على كيانات في الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى وروسيا لتورطها في تعاملات غير مشروعة بالذهب لتمويل مجموعة فاغنر.

وأبرز بيان أمريكي رسمي، ارتكاب مجموعة فاغنر فظائع وأعمال إجرامية تهدد السلامة والحكم الرشيد والازدهار وحقوق الإنسان للدول، فضلاً عن استغلال مواردها الطبيعية.

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وأشار البيان، إلى مشاركة الكيانات المستهدفة في الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى وروسيا في تعاملات غير مشروعة بالذهب لتمويل مجموعة فاغنر لدعم وتوسيع قواتها المسلحة.

يفغيني بريغوجين
رئيس قوات فاغنر يفغيني بريغوجين

تمويل الإمارات لمجموعة فاغنر

وظهرت الكثير من الأدلة والحقائق التي تؤكد تمويل الإمارات مجموعة فاغنر في عدة مناطق أبرزها ليبيا، وهو أمر أكد تقرير رسمي صدر عن المفتش العام بوزارة الدفاع الأمريكية لعمليات مكافحة الإرهاب في إفريقيا.

وفي 2020، قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن الإمارات تستخدم متعاقدين عسكريين روسيين خاصين للمساعدة في التعتيم على دورها في الصراع.

المصدرتويتر، مجلة فورين بوليسي الأمريكية، رصد وتحرير وطن

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