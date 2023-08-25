أي خسائر تتكبدها الإمارات بعد مصرع يفغيني بريغوجين؟.. أكاديمي شهير يجيب

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وطن- كشف الأكاديمي السوداني البارز تاج السر عثمان، عن الخسائر التي تتكبدها دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب مصرع زعيم مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين.

وقال تاج السر عثمان في تغريدة عبر حسابه بموقع “إكس” (تويتر سابقا): “نعزي الإمارات في مصرع زعيم فاغنر أحد أبرز مقاوليها لشركات الإرتزاق، الذي سبق أن تعاقدت معه للعبث في ليبيا وكانت قاب قوسين أو أدنى من التعاقد معه للعبث في إفريقيا و إسناد مرتزقة الجنجويد في السودان”.

وأضاف: “هلاكه لا يعني توقف العبث ولكنه بالتأكيد رسم الحزن على داعميه”.

نعزي #الإمارات في مصرع زعيم فاغنر أحد أبرز مقاوليها لشركات الإرتزاق ،

والذي سبق و أن تعاقدت معه للعبث في #ليبيا وكانت قاب قوسين أو أدنى من التعاقد معه للعبث في إفريقيا و إسناد مرتزقة الجنجويد في #السودان ،

هلاكه لا يعني توقف العبث ولكنه بالتأكيد " رسم الحزن " على داعميه — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) August 23, 2023

عقوبات على كيانات إماراتية

وكثيرا ما أثيرت حالة من الجدل بخصوص علاقة دولة الإمارات بمجموعة فاغنر القتالية، فيما كانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت – في نهاية يونيو الماضي – عقوبات على كيانات في الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى وروسيا لتورطها في تعاملات غير مشروعة بالذهب لتمويل مجموعة فاغنر.

وأبرز بيان أمريكي رسمي، ارتكاب مجموعة فاغنر فظائع وأعمال إجرامية تهدد السلامة والحكم الرشيد والازدهار وحقوق الإنسان للدول، فضلاً عن استغلال مواردها الطبيعية.

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وأشار البيان، إلى مشاركة الكيانات المستهدفة في الإمارات وجمهورية إفريقيا الوسطى وروسيا في تعاملات غير مشروعة بالذهب لتمويل مجموعة فاغنر لدعم وتوسيع قواتها المسلحة.

تمويل الإمارات لمجموعة فاغنر

وظهرت الكثير من الأدلة والحقائق التي تؤكد تمويل الإمارات مجموعة فاغنر في عدة مناطق أبرزها ليبيا، وهو أمر أكد تقرير رسمي صدر عن المفتش العام بوزارة الدفاع الأمريكية لعمليات مكافحة الإرهاب في إفريقيا.

وفي 2020، قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن الإمارات تستخدم متعاقدين عسكريين روسيين خاصين للمساعدة في التعتيم على دورها في الصراع.