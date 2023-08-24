الخميس, أغسطس 24, 2023
الرئيسيةالهدهد"باركولي تطلقت".. كاريكاتير صحيفة عمانية عن "حفلات الطلاق" يثير تفاعلا
الهدهد

“باركولي تطلقت”.. كاريكاتير صحيفة عمانية عن “حفلات الطلاق” يثير تفاعلا

الكاريكاتير الذي نشرته جريدة عمان اليوم للرسام فهد الزدجالي، لفت الأنظار إليه وأثار تفاعلا واسعا في سلطنة عمان وسط تعليقات متباينة

كتب خالد الأحمد
حفلات الطلاق
انتشار ظاهرة حفلات الطلاق في المجتمعات العربية
- Advertisement -

وطن – انتشرت بين شريحة واسعة في المجتمعات العربية مؤخرا ظاهرة الاحتفال بالطلاق، في مؤشر يعزوه مراقبون ومختصون اجتماعيون إلى التحولات الاجتماعية التي طرأت على العرب مؤخرا بسبب التأثر بالمجتمعات الغربية.

وهي ظاهرة دخيلة على المجتمعات العربية بدأت بشكل محدود جداً، غير أنها بدأت تلقى حاليا استحسان بعض النساء فيقمنها، في حين يحذر البعض من تفشيها وضرورة مقاومتها حتى لا تتحول إلى تقليد وعرف اجتماعي.

“حفلات الطلاق” وكاريكاتير فهد الزدجالي

وفي سياق استنكاره لهذه الظاهرة رسم رسام الكاريكاتير العماني فهد الزدجالي، لوحة ظهر فيها قالب كيك وشموع وإلى جانبه ورقة كتب عليها عبارة “باركولي اتطلقت”.

وبدا عدد من المدعوات في الكاريكاتير الساخر، وهن يصورن الاحتفال بجوالاتهن التي بدا عليها قلوب حمراء وإلى جانب إحداها عبارة “ألف ألف مبروك حبيبتي “، وانتشرت في الأجواء نوت موسيقية دليل الفرح والبهجة.

كاريكاتير فهد الزدجالي
كاريكاتير فهد الزدجالي حول حفلات الطلاق

وتباينت ردود وتعليقات مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذه الظاهرة، متسائلين إن كان ذلك التصرف حرية شخصية أم رغبة في الانتقام.

- Advertisement -

وعلق صاحب حساب باسم “الحمد لله”: “من حقها تفرح مع نفسها ونحن لسنا ضد هذا ولكن الاحتفال –حفلة- بالطلاق فهذا ليس من عاداتنا ولا من ديننا”.

وأيد آخر هذه الظاهرة قائلاً: “إذا كان يؤذيها ولا يحترمها ولايقدرها وترى منه أياماً سوداء من حقها أن تحتفل والعكس صحيح”.

وعقب “محمد الزهراني” أن بيت النبوة كان فيه مشاكل عائلية كما لا يخفى فكيف بمن دونه”.

واستدرك :”نحن ننقد هنا التصرفات الخاطئة مثل الاحتفال بالطلاق أو التعيير بالمخالعة ونشوة الانتصار”.

وأضاف:” إذا كان القضاء اصدر حكمه، فوجب على الطرفين الرضا والتنفيذ ولكن كما قال الله تعالى في محكم تنزله :” ولا تنسوا الفضل بينكم”.

وفي السياق ذاته قالت مغردة عمانية: “من الأدب الرباني. قوله تعالى “ولاتنسوا الفضل بينكم.. الاحتفال بالطلاق تصرف غير ناضج والصواب هو تناسي الماضي والاستعداد للمستقبل”.

واستنكر “سعيد العامري” الظاهرة التي وصفها بغير الحميدة التي تخرج ممن غاب عنها الوازع الديني وعدم احترام وتقدير قدسية الزواج”.

واستدرك متسائلاً: “أين العقل والإيمان لدى من تعمل حفلة وكيكة في طلاقها”.

الطلاق في سلطنة عمان

وتشير إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن اجمالي شهادات الطلاق المسجَّلة في سلطنة عُمان في عام 2021 بلغت 3 آلاف و837 بمعدل 10.5 حالة طلاق في اليوم الواحد، حيث ارتفعت حالات الطـلاق في عام 2021 بمقدار 411 حالة طلاق مقارنة بعام 2020.

ورغم أن الطلاق في غالب الأحيان يمثل الحزن وليس الفرح والابتهاج والاحتفال والتشهير به، لأنه معول هدم للأسرة وشتاتا لأفرادها إلا أن بعض المطلقات يعمدن للاحتفال به وكأنهن يحتفلن بالزواج أو التخرج أو عيد الميلاد على منصات التواصل الاجتماعي، بل وصل الأمر إلى تعمد البعض من النسوة إلى كتابة عبارة “فراقك عيد” بالخط العربي العريض.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

تفاصيل إطلاق سراح الشيخ مسعود المقبالي.. هل توسط له مفتي السلطنة؟

حياتنا

جمال ساحر.. صور لافتة لسارة أمبوسعيدية وتفاعل واسع مع ملكة جمال الخليج

الهدهد

لينا خالد تواصل إثارة الجدل بإطلالاتها المثيرة من صلالة (فيديو)

حياتنا

العمانية سارة أمبوسعيدية ملكة جمال الخليج وتنافس 11 امرأة من جميلات العالم بمسابقة دولية

الهدهد

جمال لافت وإطلالة مثيرة لإعلامية سعودية من ظفار في سلطنة عُمان (شاهد)

الهدهد

عُمان.. هل تم اعتقال الشيخ مسعود المقبالي بسبب هذا الفيديو؟ (شاهد)

الهدهد

سبب توقيف الشيخ مسعود المقبالي في عُمان.. هل يتدخل الخليلي لإطلاق سراحه؟

الهدهد

صاحبة سكن للطالبات تطالب العمانيين بمراقبة بناتهن وتكشفت عن أمور خطيرة (فيديو)

الهدهد

هكذا هنأ بلعرب شقيقه ذي يزن بن هيثم ولي عهد عُمان بذكرى ميلاده (شاهد)

الهدهد

ديكور المسرح يسقط على رأس فنان عُماني شهير وهذا مصيره (فيديو)

حياتنا

عندما يندمج الصوت العماني والفلسطيني.. فراس المعشري ودانا كنعان يثيران تفاعل العمانيين

الهدهد

صدمة فتاة بوسنية بعد معرفتها هذا الأمر عن الزواج في سلطنة عمان (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أحدث ضجة في لبنان.. صانع محتوى مسيحي شهير يعلن إسلامه على الهواء

تفاصيل إطلاق سراح الشيخ مسعود المقبالي.. هل توسط له مفتي السلطنة؟

“لابورت نصراوي” وراتب خيالي.. أول صور له بزي نادي النصر في السعودية

6 دول جديدة في بريكس.. ماذا يعني انضمام السعودية ومصر وعلاقة ذلك بهيمنة الدولار؟

غالية متعب الصقار تكشف مناسبة هدية الأميرين الحسين ورجوة ورسالة مؤثرة لهما (شاهد)

كلمات المرور في خطر .. الذكاء الاصطناعي يسرق كلمة سرك بهذه الطريقة!

نجمة إباحية تصور مشهداً جنسياً وسط إعصار هيلاري القاتل (شاهد)

“فلسطين خارج التفاصيل”.. مسؤول إسرائيلي يكشف موعد التطبيع مع السعودية

الغاز الإسرائيلي يحل أزمة الكهرباء في مصر.. تفاصيل صفقة ضخمة لم تعلن عنها القاهرة

موعد مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيغو والتشكيلة في الدوري الإسباني

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC