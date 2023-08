6 دول جديدة في بريكس.. ماذا يعني انضمام السعودية ومصر وعلاقة ذلك بهيمنة الدولار؟

- Advertisement -

وطن – ستضمّ القائمة الجديدة لدول “بريكس” 6 دول إلى الكتلة، بما في ذلك إيران والمملكة العربية السعودية، والأرجنتين وإثيوبيا ومصر والإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت دول البريكس الخمس – البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا – انضمام ستة دول جديدة اعتبارا من العام المقبل، حيث يسعى نادي الاقتصادات الناشئة الكبيرة والمُكتظّة بالسكان إلى إعادة تشكيل النظام العالمي.

ومن المقرر أن تصبح الأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، أعضاء كاملي العضوية اعتبارًا من 1 يناير 2024، حسبما أعلنت المجموعة في قمتها في جنوب إفريقيا.

أكّد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، اليوم الخميس، اتخاذ مجموعة “بريكس” قرارا بدعوة كل من مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا والأرجنتين لتصبح أعضاء في المجموعة.

وقال “رامافوزا”، إن قادة دول بريكس تبنوا الإعلان الختامي للقمة الخامسة عشرة في جوهانسبرغ.

بدوره، قال الرئيس الصيني شي جين بينج، الذي تعد بلاده الأقوى في مجموعة الدول غير الغربية التي تمثل ربع اقتصاد العالم: “إن هذا التوسع في العضوية أمر تاريخي” .

وأشار أنّه “يعد التوسع أيضًا نقطة انطلاق جديدة لتعاون البريكس. وسوف يجلب حيوية جديدة لآلية تعاون البريكس وسيزيد من تعزيز قوة السلام والتنمية في العالم.

