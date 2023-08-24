الخميس, أغسطس 24, 2023
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هل انفجرت عبوة ناسفة زرعت على عجلات هبوط طائرة قائد فاغنر؟!

"نتيجة الانفجار وانخفاض الضغط غاب جميع من كانوا على متن الطائرة عن وعيهم بشكل فوري"

كتب أنس السالم
فرضية وضع عبوة ناسفة على متن طائرة قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين
يجري التحقيق في فرضية وضع عبوة ناسفة على متن طائرة قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين
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وطن – مع تأكيد مقتل قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين مع مساعدين له كانوا على متن الطائرة التي تحطمت مساء الأربعاء قرب موسكو، يجري التحقيق في فرضية وضع عبوة ناسفة على متن الطائرة، وسط محدودية دائرة الأشخاص الذين كان يمكنهم تثبيتها.

طائرة “Embraer Legacy” خضعت لعمليات صيانة على مدى 10 أيام سبقت رحلتها الأخيرة.

طائرة Embraer Legacy التي استقلها قائد فاغنر
طائرة Embraer Legacy

وعشية الحادث، طار مساعد ربان الطائرة رستم كريموف لاستقلال الطائرة بعد الصيانة والعودة بها إلى سان بطرسبورغ، وذلك مع مجموعة من الركاب، من بينهم بريغوجين وديميتري أوتكين، مؤسس فاغنر.

زرع عبوة ناسفة على متن طائرة قائد فاغنر

وأوضحت المصادر أنه “لا يمكن استبعاد زرع المتفجرات على متن الطائرة في موقف الإصلاح”.

وبينت أن هناك “فرضية زرع العبوة الناسفة ضمن حجرة إحدى عجلات الهبوط قائمة”. بحسب ما أورد موقع سكاي نيوز عربية

وقالت إن “المعلومات الأولية تشير إلى أن انفجارا وقع في إحدى العجلات في الهواء، مما أسفر عن سقوط أحد أجنحة الطائرة”.

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يجري التحقيق في فرضية زرع عبوة ناسفة على متن طائرة قائد فاغنر
موقع تحطم طائرة قائد مجموعة فاغنر

وتابعت: “نتيجة الانفجار وانخفاض الضغط غاب جميع من كانوا على متن الطائرة عن وعيهم بشكل فوري. مما منع الطاقم من الإبلاغ عن حالة الطوارئ”.

التعرف على جثة زعيم مجموعة فاغنر من أحد أصابعه!

وتم التعرف على جثة زعيم مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في مشرحة. وذلك بعد ساعات من تأكيد تحطم طائرة خاصة كان على متنها 10 أشخاص، بينهم قائد فاغنر ومؤسسها.

وقالت المصادر الروسية إنه تم التعرف على جثة يفغيني بريغوجين في المشرحة من قبل أحد قادة فاغنر، عبر علامة افتقاده لأحد الأصابع.

التعرف على جثة زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين من علامة افتقاده لأحد الأصابع 
التعرف على جثة زعيم مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين من علامة افتقاده لأحد الأصابع

تم كذلك التعرف على جثة دميتري أوتكين مؤسس المجموعة العسكرية الخاصة ومساعد بريغوجين من خلال علامات الطول ورسوم الوشم.

وأشارت المصادر إلى صعوبة التعرف البصري على جثث ضحايا حادث تحطم طائرة بريغوجين وذلك “لتشوهاتها الشديدة” الناجمة عن النيران والتفجير.

المصدرسكاي نيوز عربية

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